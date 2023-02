Kaja Kallas: EL-i riigid peaks ostma Ukraina jaoks ühiselt relvastust

Eesti peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeval Brüsselis ajakirjanikele, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaks ostma ühiselt Ukraina jaoks relvastust ja laskemoona. "See on väga oluline, et me kiirendame Ukrainale antavat sõjalist abi," kinnitas Kallas.

Peaminister Kaja Kallas osaleb mitteametlikul erakorralisel Euroopa Ülemkogul. Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide kohtumise päevakorras on Ukraina toetamine, majanduse konkurentsivõime ja ränne. Neljapäevasele Brüsseli tippkohtumisele tuleb kohale ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes külastas kolmapäeval Londonit ja Pariisi.

Eesti on võtnud eesmärgiks, et kohtumisel tuleks edasi liikuda Ukraina rahvusvahelise eritribunali loomisega Venemaa agressioonikuritegude menetlemiseks, külmutatud Vene varade kasutuselevõtmisega Ukraina toetuseks ning Ukraina sõjalise abistamise suurendamisega ja kaitsetööstuse tootmisvõime tõstmisega. Rände teemadel on fookuses koostöö rände päritolu- ja transiitriikidega ning Euroopa Liidu välispiiri tugevdamine.