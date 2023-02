Venekeelseid õpetajaid paneb eesti keelt õppima hirm töökaotuse pärast

Haridus- ja teadusministeerium peab oluliseks, et eestikeelsele haridusele üleminekul hangiks huvilised infot võimalikult usaldusväärsetest allikatest. Üleminekut ettevalmistavad esimesed kuud on näidanud, et vene keeles õpetavad õpetajad on hakanud saama aru, et nad peavad töökoha säilitamiseks riigikeele omandama.

Sel nädalal avaldati haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel video, mis sisaldab vastuseid mitmesugustele küsimustele, mis inimestel eestikeelsele õppele ülemineku kohta on tekkinud. Eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov ütles, et protsess on veel pidevas muutumises, mistõttu võivad ka praegused vastused ajas veidi muutuda. Samas toonitas ametnik, et muutuste kohta tuleks infot küsida spetsialistidelt, kes selle teemaga tegelevad.

"Protsess on kiire, tuleb tunnistada, ning võib juhtuda, et kui inimene ei saa kohe teda rahuldavat terviklikku vastust, siis see vastus mõeldakse ise juurde. Aga meie soovitus on küsida siiski otseallikast, mitte uskuda seda, mida kuskilt kuuldakse. Mulle endale helistatakse peaaegu iga päev. Ministeerium vastab hea meelega," sõnas Dubolazov.



Ida-Virumaal vene keeles õpetavate õpetajate seas tehtud küsitlus näitas, et eestikeelsele õppele ülemineku protessi tõsidusest on aru saanud ka paljud õpetajatest, kelle riigikeele oskus ei vasta nõuetele.

"Inimestel on ka paljuski hirm, sest kui ei oska eesti keelt, siis on oht jääda oma töökohast ilma. Ja kui jääd oma töökohast ilma, siis sellega kaasneb väga palju muresid. Nii, et motivatsioon on suurenenud kindlasti," sõnas Ida-Virumaa haridusklastri koordinaator Kerda Eiert.

Selleks, et eesti keeles õpetamisele üleminek Ida-Virumaal sujuvamalt kulgeks, võetakse haridusministeeriumi abiga maakonda tööle spetsialist, kelle ülesandeks ongi üleminekuprotsessis abi vajavaid õpetajaid aidata.