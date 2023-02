Rumeenia eitab Vene raketi sattumist enda õhuruumi

Rumeenia kaitseministeeriumi teatel ei läbinud Vene rakett Rumeenia õhuruumi Ukraina ründamise raames. Kaitseministeeriumi sõnul tuvastas Rumeenia õhutuvastussüsteem reedel Mustalt merelt Krimmi poolsaare lähistelt välja tulistatud objekti, mis oi tõenäoliselt tiibrakett.

Rumeenia kaitseministeeriumi sõnul läbis rakett Ukraina, Moldova ja seejärel uuesti Ukraina õhuruumi. Rakett ei läbinud kaitseministeeriumi teatel Rumeenia õhuruumi.

Rumeenia suunas kell 10.38 kaks enda Mig-21 Lancer hävituslennukit Rumeenia põhjaossa, et olla vajadusel valmis. Olukord selgines kahe minuti jooksul ning lennukid jätkasid oma väljaõppemissiooni.

Rumeenia kaitseministeerium kinnitas, et Rumeenia koos liitlasvägedega, jälgib pidevalt enda õhuruumi ja selle lähiümbrust.

Ukraina teatas varem kahe Vene raketi sattumisest Rumeenia õhuruumi

Ukraina teatas varem, et Venemaa reedese raketirünnaku käigus läbisid kaks Vene Kalibr raketti Rumeenia õhuruumi. Sellest teatasid Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ja Ukraina õhuväe esindaja Juri Ignat.

Today, Feb 10, at 10:18 a.m., two russian Kalibr cruise missiles crossed the state border of with . At 10:33 a.m., these missiles crossed the airspace of. After that, the missiles again entered the airspace of at the crossing point of the borders of the three states.