NATO peasekretär Jens Stoltenbergi hinnangul on Venemaa suurpealetung Ukrainas juba alanud. Ungari välisminister on Minskis ja räägib rahu otsimisest Ukrainas. Ukraina teatas, et Vene väed jätkasid pühapäeval Sumõ oblastis asuvate asulate pommitamist. Vene suurtükivägi jätkas ka Hersoni ja Dnipropetrovski pommitamist.

- Ukraina vajab peale Krimmi vabastamist olukorra kontrollimiseks 50 000 inimest;

- Stoltenberg: Venemaa uus pealetung Ukrainas on juba alanud;

- Reznikov: Ramsteini kohtumisel on olulised õhuplatvormid ja tankikoalitsioon;

- Ungari välisminister on Minskis ja räägib rahu otsimisest Ukrainas;

- Poolas õpib Leopard 2 tanke käsitlema 105 Ukraina sõdurit;

- Vene suurtükivägi jätkab Ukraina asulate pommitamist;

- Zelenski: Vene tuumasektor tuleb lisada Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja;

- Prigožin väitis pühapäeval, et Wagneri sõdurid vallutasid Krasna Hora küla;

- Venemaa tühjendab Kahhovka veereservuaari.

Ukraina vajab peale Krimmi vabastamist olukorra kontrollimiseks 50 000 inimest

Ukraina presidendi Krimmi asjade eriesindaja Tamila Taševa hindas, et Ukraina vajab peale Krimmi vabastamist ligikaudu 50 000 inimest, kes täidaks eri rolle Krimmis kontrolli ja avalike teenuste tagamiseks. Lisaks on vaja luua kohalikud tsiviil-sõjalised administratsioonid ning neid ei saa mehitada inimestega, kes on üheksa aastat elanud Vene okupatsiooni all, vahendas Ukrainska Pravda.

Tamila Taševa sõnul on Ukraina presidendi käsul pikalt tööd teinud ametiteülene töörühm, mis valmistab ette vajalikke kiireloomulisi tegevusi peale Krimmi vabastamist.

Stoltenberg: Venemaa uus pealetung Ukrainas on juba alanud

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas esmaspäeval Brüsselis ajakirjandusele, et aasta peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale ei otsi Putin rahu, vaid alustab uusi pealetunge. Seetõttu on Stoltenbergi sõnul oluline Kiievi sõjaline toetamine. NATO peasekretär kinnitas, et NATO toetab Ukrainat nii kaua kuniks vaja.

Hiljem ajakirjanike küsimustele vastates kinnitas NATO peasekretär Jens Stoltenberg, et tema hinnangul on Venemaa suurpealetung Ukrainas juba alanud. Seda on Stoltenbergi sõnul näha täiendavate vägede saatmisest Ukraina idaossa, vahendas Ukrainska Pravda.

Teisipäeval algab Brüsselis NATO kaitsealliansi liikmesriikide kaitseministrite kohtumine. Samuti toimub Brüsselis NATO peakontoris 14. veebruaril järgmine Ukraina abistamise kontakgrupi ehk Ramsteni formaadis kohtumine.

Reznikov: Ramsteini kohtumisel on olulised õhuplatvormid ja tankikoalitsioon

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas sotsiaalmeedias, et Ukraina jaoks on järgmise Ramsteini formaadis Ukraina abistamise konverentsi fookusteemadeks Ukraina õhukaitse, sh õhuplatvormide hankimine ning tankikoalitsiooni areng. Samuti on tähtis laskemoonareservide tagamine, Ukraina sõdurite väljaõpe ning sõjalise Schengeni elluviimine.

Ungari välisminister on Minskis ja räägib rahu otsimisest Ukrainas

Ungari välisminister Péter Szijjártó saabus esmaspäeval Valgevene pealinna Minskisse rahusõnumiga. Szijjártó postituses Facebookis kutsus Ungari minister inimelude päästmisele, mille tagaks relvarahu. Szijjártó sõnul ootab Ungari, et kõik rahvusvahelise üldsuse liikmed tegutseksid rahu nimel võimalikult kiiresti ja väldiksid tegevusi, mis võivad sõja pikendada või eskaleeruda.

Poolas õpib Leopard 2 tanke käsitlema 105 Ukraina sõdurit

Poolas näidati ajakirjanikele kuidas Ukraina sõdurid õpivad Leopard 2 tanke kasutama. Tankiõppele on saabunud 105 Ukraina sõdurit, ehk kokku 21 tankimeeskonda, millele lisanduvad tankide remonditöötajad.

Ukraina sõdurite väljaõpe on nüüdseks kestnud nädal aega ning väljaõppekursus kestab ligikaudu kuu aega. Poola sõjaväe ohvitser Krzysztof Sieradzki ütles ajakirjanikele, et väljaõpe kulgeb kiirelt, kuna ukrainlastel on kogemusi enda tankidega. Iga päev kulutavad Ukraina sõdurit väljaõppele 10-12 tundi, vahendas Ukrinform.

Vene suurtükivägi jätkab Ukraina asulate pommitamist

Ukraina teatas, et Vene väed jätkasid pühapäeval Sumõ oblastis asuvate asulate pommitamist. Vene suurtükivägi jätkas ka Hersoni ja Dnipropetrovski pommitamist.

Ukraina teatas, et pühapäeval pommitasid Vene väed Sumõ oblastis asuvaid asulaid üle 50 korra. Ohvrite arv pole veel selge. Oblast piirneb põhjas Venemaaga. Vene väed jätkasid ka Hersonis asuvate oblastite pommitamist, vahendas The Kyiv Independent.

Piirkondlikud võimud teatasid pühapäeval, et Vene suurtükivägi pommitas Hersoni kesklinna. Hersoni oblastis hukkus miinide tõttu kaks tsiviilisikut.

Dnipropetrovski oblasti kuberner teatas, et viimase ööpäeva jooksul pommitasid Vene väed piirkonda kolm korda. Surma sai üks 53-aastane naine.

Zelenski: Vene tuumasektor tuleb lisada Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles pühapäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et Ukraina annab endast parima, et Vene tuumasektori lisataks Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja.

"Venemaad tuleb tuumaväljapressimise eest karistada. See pole lihtne, on olemas vastupanu. Kuid oli aeg, mil ka teisi Vene-vastaseid piiranguid oli keeruline kehtestada. Need teised riigid loobusid vastupanust ja nüüd on sanktsioonid juba kehtestatud," ütles Zelenski.

Prigožin väitis pühapäeval, et Wagneri sõdurid vallutasid Krasna Hora küla

Venemaa Vene palgasõdurite rühmituse Wagner juht Jevgeni Prigožin teatas pühapäeval, et tema sõdurid vallutasid Krasna Hora küla. Küla asub Bahmutist põhjas, kus enne sõda elas umbes 600 inimest.

Prigožin tõi esile, et strateegiliselt olulise küla vallutasid just tema kontrolli all olevad palgasõdurid. Venemaa kaitseministeerium pole veel Krasna Hora väidetavat vallutamist kommenteerinud.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas juba laupäeval, et osa külast on langenud Vene vägede kätte. Ukraina peastaap ütles pühapäeva õhtul, et Vene väed üritasid Bahmuti lähedal edasi liikuda ning jätkavad linna lähedal asuvate asulate pommitamist.

Venemaa on püüdnud Bahmuti linna vallutada suvest saadik ning teeb nüüd jõupingutusi, et see põhjast ja lõunast ümber haarata.

Prigožin ütles neljapäeval, et grupeering on täielikult lõpetanud vangide värbamise Ukrainasse võitlema saatmiseks.

Ukraina sõdurid Bahmutis Autor/allikas: SCANPIX/AP/Libkos

London: Vene väed tugevdavad Zaporižžjas oma kaitsepositsioone

Suurbritannia kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et Vene väed tugevdavad tõenäoliselt veelgi oma kaitsepositsioone Zaporižžja oblastis. Ministeeriumi teatel kindlustab Venema oma positsioone ka Luhanski oblastis. Venemaa rindejoon Ukrainas on umbes 1288 kilomeetrit pikk, vahendas The Guardian.

Venemaa tühjendab Kahhovka veereservuaari

Ukraina asepeaminister Irina Veretšuk teatas pühapäeval, et Venemaa tühjendab Kahhovka veereservuaari. Asepeaminister Veretšuk ütles, et tegu on ökotsiidiga ning reservuaari tühjendamine on ohuks keskkonnale, veega varustatusele ning Zaporižžja ja Hersoni oblasti veevarustusele.

Kahhovka veereservuaari kasutatakse ka Zaporižžja tuumajaama jahutamiseks. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri peadirektori Rafael Grossi sõnul ei ole veetaseme vähendamine veel otseseks ohuks tuumajaamale, kuid madal veetase võib pikema aja jooksul olla murettekitav.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 560 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 138 340 (võrdlus eelmise päevaga + 560);

- tankid 3283 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 6492 (+4);

- lennukid 296 (+0);

- kopterid 286 (+0);

- suurtükisüsteemid 2290 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 465 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 234 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2007 (+0)

- tiibraketid 857 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5150 (+2);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 217 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.