Riik maksis mullu kasumis taastuvenergiatootjatele kümneid miljoneid

Taastuvenergia toetuskeem loodi 2007. aastal, et aidata turule uusi taastuvvõimsusi. Kõige rohkem tuuleparke loodi aastatel 2011–2012, mil elekter maksis neli senti kilovatt-tunni eest. Kuid kahel viimasel aastal maksis elekter 8,6 ja 19,2 senti kilovatt-tunni eest ehk oli kaks kuni ligi viis korda kallim.

Muu hulgas taastuvenergiaga tegelev Oleg Ossinovski ütles eelmisel sügisel Eesti Ekspressile, et taastuvenergiatootjad teenisid mullu ülikasumeid.

"Kas nüüd ülikasumeid... Tegelikult me peame arvestama, et enne seda oli väga pikk periood, kus elektri hind oli väga madal. Praegu on tõesti hinnad on kõrgemad ja on võimalik kasumit saada," ütles majandusministeeriumi asekantsler Timo Tatar.

Eesti suurimad taastuvenergia tootjad Utilitas ja Eesti Energia ütlesid "Aktuaalsele kaamerale", et neil ei ole võimalik praegu taastuvenergia eelmise aasta tulemusi avaldada. Küll aga seisab Eesti Energia kodulehel mustvalgelt: taastuvenergia tootmisest on kujunenud kaugelt kõige kasumlikum tegevusvaldkond.

Taastuvenergia koja juhi Mihkel Annuse sõnul tuleb vaadata laiemat pilti.

"Investeerimisotsuses vaadatakse prognoose palju pikemalt ette, kui me arvame. Kümned aastad ja selle aja jooksul võib elektri hind kõikuda üles-alla. Seal on teatud riskid ja tänast olukorda ette ei olnud võimalik näha. Aga samas ei saa seda ette heita tootjatele, kes täna elektrit toodavad taastuvatest allikatest, sest tuletame meelde seda, et kui meil neid elektri tootmisvõimsusi täna ei oleks, siis oleks ka elekter Balti süsteemis Eestis kallim," lausus Annus.

Kuna ettevõtjatel on toetuseks õigustatud ootus, saavad seda isegi toomised, mis suutsid veel 2016. aastal tõestada, et nad alustavad kunagi tootmist. 2019. aastast kehtib uus skeem, mille järgi toetus tuleb osta oksjonilt.

"Vana skeem hakkab nagunii lõppema, lähiaastatel uus skeem enam selliseid toetusi ette ei näe. Ja ma usun, et see probleem paari aasta jooksul laheneb niigi," ütles Tatar.

Konkurentsiameti prognoosi järgi makstakse aga seda toetust, mis tuleb taastuvenergia tasuna tarbija taskust, aastatel 2007–2030 kokku 1,5 miljardit eurot.