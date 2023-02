Norra: Koola poolsaarel on vaid viiendik endisest Vene väegrupeeringust

Norra luure hinnangul kandsid Venemaa Koola poolsaarel asunud väed Ukrainas suuri kaotusi ning varasemast väegrupeeringust on alles vaid viiendik. Eriti suuri kaotusi kandis 200. üksik motoriseeritud laskurbrigaad, kelle 3000 sõduritest hukkus Ukrainas vähemalt 1500. Norra luure hinnangul seilab Vene põhjalaevastik taas koos taktikaliste tuumarelvadega, millest viimati teatati külma sõja lõpus.

Norra luureteenistuse (Etterretnings­tjenesten) juht viitseadmiral Nils Andreas Stensønes ütles Barents Observerile, et Venemaa Koola poolsaarel on alles vaid viiendik endisest väegrupeeringust. Norra luure hinnangul hukkus Venemaa 200. üksiku motoriseeritud laskurbrigaadi sõduritest Ukrainas vähemalt 1500 sõdurit. Võimalik, et hukkunuid võis veelgi enam olla.

Ka The Washington Post teatas oma Ukraina ja lääneriikide allikatele tuginedes 2022. aasta lõpus, et 200. laskurbrigaad sisuliselt hävis Ukraina lahingutes. Üksus osales Venemaa esimestes rünnakutes Harkivi linna vastu. Konkreetse üksuse sõdurid saadeti Koola poolsaarelt Lõuna-Venemaale 2021. aasta lõpus. Sõduritele väideti, et nad lähevad õppustele.

Ainuüksi esimese sõjakuu jooksul kaotas 200. laskurbrigaad vähemalt 645 sõdurit hukkunutena, meenutas Barents Observer.

Norra luure hinnangul saadeti sõtta Ukraina vastu 3000 200. üksiku motoriseeritud laskurbrigaadi sõdurit, kellest pooled lahingute käigus hukkusid. Lisaks kaotas Venemaa põhjalaevastik kuni 100 tanki ja muid soomusmasinaid.

Hukkunud sõdurite asemel mehitati kaotusi kandnud brigaad vabatahtlike, veteranide ja mobikutega (Venemaal mobiliseeritud mehed). Suurel enamusel värskelt brigaadi värvatud meestest on piiratud sõjaline kogemus ning väljaõpe Koola poolsaarel kestis vaid mõne nädala.

Peale 200. brigaadi asuvad Koola poolsaarel ka 61. merejalaväe brigaad ja 80. arktiline motoriseeritud laskurbrigaad.

Arktika on ka edaspidi Venemaa jaoks oluline

Norra luure juht Nils Andreas Stensønes rõhutas, et hoolimata kaotustest on mitmed Venemaa sõjalised võimed jäänud sõjast puutumata. See puudutab eelkõige Koola poolsaarel asuvaid Venemaa strateegilisi vägesid, mille hulka kuuluvad tuumarelvad, pealvee- ja allveelaevad, pikamaa õhutõrjesüsteemid ja elektroonilise sõjapidamise vahendid.

Koola poolsaarele Olenegorsk õhubaasi on toodud ka Venemaa strateegilised pommitajad Tu-95 ja Tu-160 peale Ukraina droonirünnakuid Engelsi õhubaasi vastu Saratovi oblastis. Luurejuhi Stensønesi hinnangul moodustab Venemaa tuumaheidutus ajutiselt konventsionaalsetest vägedest tähtsama rolli, mis tähendab tuumaeskalatsiooni barjääri alandamist Venemaa poolt.

Põhjalaevastik seilab taas koos taktikaliste tuumarelvadega

Norra luure 2023. aasta luureülevaates tuuakse esile, et Venemaa on pannud oma Põhjalaevastiku pealveelaevadele taktikalised tuumarelvad. The Barents Observer meenutas, et viimati teatati tuumarelvadest pealveelaevade peal külma sõja lõpuperioodil.

Venemaal on hinnanguliselt 2000 mittestrateegilist tuumalõhkepead. Norra luure hinnangul on taktikalised tuumarelvad NATO laevade jaoks eriti tõsine oht.

Norra luure: Venemaa muutub veel autokraatlikumaks

Norra luureteenistuse asejuht Lars Nordrum ütles esmaspäeval AFP-le, et Norra luure hinnangul muutub Venemaa lähiaastatel veel autokraatlikumaks ning militariseeritumaks, vahendas Barrons AFP-d (Agence France-Presse).

Lars Nordrumi sõnul süveneb Venemaal lähiaastatel avaliku arvamuse manipuleerimine ja propagandategevus. Samuti püüab Moskva Norra luure hinnangul tugevdada sidemeid teiste autoritaarsete režiimidega. Nordrumi sõnul ei ole Venemaa huvid lääneriikide huvidega kooskõlas ning Venemaa jaoks ei ole enam tagasiteed endise olukorra juurde.

Venemaa on algsest 200 000 sõduri suurusest invasiooniväest Norra luure hinnangul kaotanud üle 100 000 sõduri, kes on Ukrainas kas hukkunud või lahingutes viga saanud. Pole veel selge kui paljud vabatahtlikest ja hiljem mobiliseeritutest Ukrainas on hukkunud või viga saanud.

Norra luure hinnangul tunneb Venemaa eriti suurt huvi Norra nafta- ja gaasitootmise sektori vastu. Peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukraina vastu muutus Norra Venemaa asemel Euroopa tähtsaimaks energiakandjate tarnijaks. See omakorda suurendab ka Norra riigi geopoliitilist tähtsust.

Norra luure hoiatab, et Venemaa võib üritada sabotaažiaktidega kahjustada Norra nafta- ja gaasitaristut. Selliste asjade toimumise tõenäosus võib kasvada kui Venemaa on valmis eskaleerima konflikti NATO ja lääneriikidega.

Peale Nord Streami gaasitorude plahvatuste ilmsikstulekut tugevdas Norra enda nafta- ja gaasisektori julgeolekut.