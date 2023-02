Lääne luure: Venemaa koondab Ukraina piirile lennukeid ja koptereid

NATO peakontoris Brüsselis toimus teisipäeval Ukraina toetusgrupi kohtumine Ramsteini formaadis. Ukraina vaidlustas esmaspäeval Moskva väited, et Vene väed vallutasid Bahmuti lähedal asuva Krasna Hora küla. Vene palgasõdurite rühmituse Wagner juht Jevgeni Prigožin väitis pühapäeval, et tema sõdurid vallutasid Krasna Hora küla. Hiljem teatas ka Moskva, et Vene väed vallutasid Krasna Hora küla.

Oluline 14. veebruaril kell 19.56:

- Lääne luure: Venemaa koondab Ukraina piirile lennumasinaid;

- Milley: Venemaa ei ründa uuesti Kiievit ning Ukraina ei taandu Bahmutist;

- Ukraina kaitseminister: jäime toetusgrupi kohtumisega rahule;

- Norra saadab Ukrainale kaheksa tanki ja neli pioneeritanki;

- Kiiev eitas Krasna Hora langemist Vene vägede kätte;

- Kiiev: Venemaa takistab laevade sisenemist Odessa sadamasse;

- Saksamaa hakkab taas Gepardi õhutõrjesüsteemidele moona tootma;

- Zelenski sõnul peab Ukraina maailmas suurendama oma diplomaatilist tegevust;

- London: Wagneri võitlejad teevad Bahmuti ümbruses väikeseid edusamme.

Lääne luure: Venemaa koondab Ukraina piirile lennumasinaid

Lääneriikide luure sõnul koondab Venemaa Ukraina piiri lähistele lennukeid ja koptereid, vahendas Financial Times. Lennumasinate valmispanek viitab võimalusele, et Venemaa saadab oma õhuväe lennukid ja kopterid suuremas mahus maavägede pealetungi toetama.

Ägeneva õhusõja riski tõttu on Ukraina partnerid võtnud prioriteediks kiired õhutõrjesüsteemide tarned ning suurtükimoona tarnete kiirendamise.

Allikate kinnitusel rõhutas USA kaitseminister Lloyd Austin Ukraina toetusgrupi kohtumisel, et Vene õhuvägi on jätkuvalt arvestatav sõjaline oht. Samuti on praegu väga lühike ajaaken ukrainlaste abistamiseks pealetungi ettevalmistamiseks ning selleks tuleb ära katta väga kindlad vajadused.

Venemaa võib suurendada õhurünnakuid, kuna nende maaväed on lääneriikide allikate sõnul kurnatud. Ühe lääneriigi diplomaadi sõnul on Vene õhuväe masinatest tervelt 80 protsenti töökorras hoolimata Venemaa sõjast Ukraina vastu.

Sõjandusblogi Oryx hinnangul on Venemaa tõendatult kaotanud 71 lennukit ning 77 helikopterit. Ukraina on samas tõendatult kaotanud 57 lennukit ja 29 helikopterit.

Milley: Venemaa ei ründa uuesti Kiievit ning Ukraina ei taandu Bahmutist

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles teisipäeval ajakirjanikele, et ta ei usu uut Vene vägede pealetungi Kiievile. Samuti arvas kindral Milley, et Ukraina väed ei taandu Bahmuti linnast. Milley hinnangul on Bahmuti lahingud endaga kaasa toonud suured kaotused ja seda eriti Vene poolele, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina kaitseminister: jäime kontaktgrupi kohtumisega rahule

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov kinnitas teisipäeva õhtul ajakirjanikele, et ta jäi Brüsselis toimunud Ukraina toetusgrupi kohtumisega rahule. Ukraina on varem nimetanud antud kohtumist väga oluliseks.

USA kaitseminister Lloyd Austin kinnitas eraldiseisvalt, et tal pole Ukrainale hävituslennukite andmise osas midagi eraldiseisvalt teatada. Austin samas rõhutas, et lääneriigid peaks saatma Ukrainale nii palju laskemoona kui võimalik.

Enne kontaktgrupi kohtumist kohtusid omavahel Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov, USA kaitseminister Lloyd Austin ja Madalmaade kaitseminister Kaisa Ollongren, vahendas BBC.

Kaitseminister Oleksi Reznikov rõhutas, et kohtumise eesmärk on sama, mis varem – kõikide okupeeritud Ukraina alade vabastamine rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, tagatised Ukraina suveräänsusele ning Ukraina territoriaalse terviklikkuse tagamine.

Kohtumine toimus Ramsteini formaadis ning sellel osalesid 54 riigi esindajad.

Lloyd Austin: toetame Ukraina kevadist vastupealetungi

Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin kinnitas Brüsselis, et Ukraina partnerriigid toetavad Ukraina vabadusvõitlust vajadusel pikalt. Austin lisas, et toetatakse Ukrainal läbi viia kevadine vastupealetung. USA kaitseminister ütles seda Ukraina kontaktgrupi kohtumise eel, vahendas The Kyiv Independent.

Norra saadab Ukrainale kaheksa tanki ja neli pioneeritanki

Norra kaitseministeerium teatas, et saadab Ukrainale kaheksa Leopard 2 tanki ning neli tankikere põhjal ümber ehitatud sillatanki ja pioneeritööde tarbeks vajalikud eritankid. Samuti eraldab Norra rahastuse laskemoona ja tagavaraosade tarbeks.

- Norway will donate 8 tanks and up to 4 special purpose tanks to Ukraine . We are also earmarking funds to ammunition and spare parts, says Minister of Defence Bjørn Arild Gram.https://t.co/ggqIhb9bkh #Ukraine #StandWithUkraine — Forsvarsdepartement (@Forsvarsdep) February 14, 2023

Norra instruktorid hakkavad osalema ka Ukraina tankimeeskondade väljaõppes Poolas.

Kiiev eitas Krasna Hora langemist Vene vägede kätte

Ukraina vaidlustas esmaspäeval Moskva väited, et Vene väed vallutasid Bahmuti lähedal asuva Krasna Hora küla.

"Väide, et venelased vallutasid Krasna Hora, see ei vasta tõele. Seal käivad lahingud, hoiame seda oma kontrolli all," ütles Ukraina relvajõudude esindaja Serhi Tšerevatõi.

Venemaa palgasõdurite rühmituse Wagner juht Jevgeni Prigožin teatas pühapäeval, et tema sõdurid vallutasid Krasna Hora küla. Hiljem teatas ka Moskva, et Vene väed vallutasid Krasna Hora küla.

Tšerevatõi lisas, et Vene väed jätkavad Bahmuti ründamist.

Ukraina kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et lahingud Bahmuti pärast jätkuvad, vahendas CNN.

"Vaenlane muudab pidevalt taktikat. Mõnikord ründab ta väikeste salkadega, mõnikord kasutab ründamiseks rohkem sõdureid. Vaenlane terroriseerib tsiviilelanikke ja pommitab taristut. Mõnikord tundub, et okupant on tugevam. Siiski on tal üks suur nõrkus, ta tegutseb võõral väljakul," teatas Ukraina kaitseministeerium.

Venemaa on püüdnud Bahmuti linna vallutada suvest saadik ning teeb nüüd jõupingutusi, et see põhjast ja lõunast ümber haarata.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Saksamaa hakkab taas Gepardi õhutõrjesüsteemidele moona tootma

Saksamaa sõlmis relvafirmaga Rheinmetall lepingu ja hakkab taas tootma Gepardi õhutõrjesüsteemidele laskemoona.

"Alustame kiiresti Geparditele laskemoona tootmist," teatas Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius.

Saksa päritolu Gepardi õhutõrjesüsteemid on osutunud Ukrainale õhutõrje tagamisel, sh droonide vastu, väga kasulikuks. Saksamaa ise lõpetas Gepardi õhutõrjesüsteemide kasutamise 2010. aastal.

ISW: Vene mobiliseeritud võitlejad ei suuda läbi viia suuri pealetungioperatsioone

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Venemaa saadab lahingusse üha rohkem halvasti koolitatud mobiliseeritud võitlejaid. Nendel võitlejatel pole piisavalt kogemusi ning ei suuda seetõttu tuvastada miiniväljasid. ISW teatel pole nendel võitlejatel vajalikku väljaõpet, mis on vajalik ulatusliku pealetungi läbiviimiseks.

Kiiev: Venemaa takistab laevade sisenemist Odessa sadamasse

Ukraina taristuministeerium teatas esmaspäeval, et eelmisel nädalal eksportisid 25 laeva Aafrika, Aasia ja Euroopa riikidesse 1,1 miljonit tonni põllumajandustooteid. Ministeerium teatas, et Odessasse tuli vähem laevu. Eelmisel nädal võttis sadama vastu 16 laeva, üleeelmisel 25. Ministeerium süüdistab Moskvat sabotaažis oma kontrollitsoonis Bosporuse väinas, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski sõnul peab riik maailmas suurendama oma diplomaatilist tegevust

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et riik peab maailmas suurendama oma diplomaatilist tegevust.

Zelenski sõnul on diplomaatilised suhted olulised, et riik saaks jätkata võitlust Venemaa agressiooni vastu. Ukraina president lisas, et vestles telefoni teel Filipiinide presidendiga.

"Ukrainal peavad olema head suhted kogu Kagu-Aasia piirkonnaga, iga selle piirkonna riigiga. Anname endast parima, et teha see teoks," teatas Zelenski.

"Ukraina diplomaatial on kindel eesmärk. Luua sidemed kõikide maailma piirkondadega, kus meie kohalolek pole veel piisav. Et kõik riigid saaksid aru Ukraina seisukohtadest," ütles Zelenski.

London: Wagneri võitlejad teevad Bahmuti ümbruses väikeseid edusamme

Suurbritannia kaitseministeerium teatas teisipäeval, et Wagneri võitlejad on viimase kolme päeva jooksul teinud Bahmuti ümbruses väikeseid edusamme. Siiski jätkavad Ukraina väed organiseeritud vastupanu osutamist.

Vene väed jätkavad pealetungikatseid ka Kreminna lähistel, kuid pole seal läbimurret saavutanud. Brittide hinnangul tahab Venemaa taas okupeerida need alad, mille Ukraina 2022. aasta septembris-novembris vabastas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/twjoin3xm1



#StandWithUkraine pic.twitter.com/RgIBKAGUOO — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 14, 2023

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul anti Vene vägedele enamikes rindelõikudes käsk peale tungida, kuid Venemaa ei ole koondanud piisavalt vägesid otsustava sõjalise efekti saavutamiseks.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 740 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 139 080 (võrdlus eelmise päevaga + 740);

- tankid 3286 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 6500 (+8);

- lennukid 298 (+2);

- kopterid 286 (+0);

- suurtükisüsteemid 2299 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 466 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 234 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2011 (+4)

- tiibraketid 857 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5155 (+5);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 218 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.