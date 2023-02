Milley: Venemaa ega Ukraina ei saavuta sel aastal oma sõjalisi eesmärke

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles intervjuus Financial Timesile, et Venemaa jaoks on peaaegu võimatu sel aastal oma poliitilisi eesmärke Ukrainas sõjaliselt saavutada. Samuti on kindral Milley sõnul Ukraina jaoks väga raske Venemaa väljasurumine kõikidelt okupeeritud aladelt. Milley samas ei välistanud seda, kuid nimetas seda erakordselt keeruliseks ning see nõuaks sisuliselt Vene relvajõudude kollapsi.

Eraldiseisvalt hindas hiljuti Briti mõttekoja RUSI asedirektor Malcolm Chalmers, et sõda Ukrainas ei lõppe tõenäoliselt sel aastal.

Kindral Mark Milley ei välista ka diplomaatilist lahendust praegusele sõjale ning tema sõnul on selleks võimalikke avanguid kogu aeg. Samas tunnistas Milley, et mõlemad osapooled on oma eesmärkides väga tugevalt kinni ning pole huvitatud seetõttu rahuläbirääkimistest.

Mark Milley kinnitusel peegeldab praegune Vene agressioon Teist maailmasõda, mille õppetunniks oli vajadus peatada agressioon sõjalise jõuga. Samas praegu on panused Vene tuumaarsenali tõttu kõrgemad.

USA relvajõudude staabiülema juhi kindral Milley sõnul tuleb eskalatsiooni sõjas väga hoolikalt hallata, kuna üks sõja osapool on suur tuumariik. Samal ajal peaks Milley sõnul ülal hoidma ÜRO aluseks olevaid printsiipe ja rahvusvahelist korda.