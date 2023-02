Ungari parlament arutab Soome ja Rootsi NATO taotlust märtsi alguses

Ungari parlament hakkab 1. märtsil arutama Soome ja Rootsi ühinemist NATO-ga, vahendas Reuters. Ungari meedia teatel on see parlamendi kevadistungi päevakorras, hääletus toimub tõenäoliselt ülejärgmisel nädalal.

NATO liikmetest pole vaid Ungari ja Türgi veel Soome ja Rootsi vastuvõtmist kaitseallianssi heaks kiitnud. Ungari opositsioon on korduvalt kutsunud valitsust üles esitama vajalikke dokumente, aga Fideszi juhitav valitsus on sellega venitanud. Peaminister Victor Orban on eitanud soovi Euroopa Liidule survet avaldada, et saada Euroopa Liidult kätte toetusraha.

Ungari peaminister Viktor Orban ütles eelmise aasta novembris, et Ungari on juba põhimõtteliselt otsustanud toetada Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga. Ungari valitsus esitas vastava eelnõu parlamendile juba 2022. aasta juulis, kuid parlament pole seda veel menetlenud. Orbani juhitud Fideszi erakonnal on Ungari parlamendis 2/3 enamus.

Ungari parlamendivalimised võitis 2022. aasta kevadel riigis juba pikalt võimul olnud Fidesz.

Ungari peaminister Viktor Orban kinnitas laupäeval, et NATO-liikmelisus on Ungari jaoks oluline, kuid tema valitsus ei toeta relvastuse saatmist Ukrainale ega majandussidemete katkestamist Venemaaga.