Helme Ukraina põgenike sisse laskmisest: üle minu laiba

EKRE esimees Martin Helme ütles Vikerraadio debatis Reformierakonna juhi Kaja Kallasega, et kui tema oleks peaminister, siis lõpetaks ta Ukraina põgenike Eestisse võtmise sellises mahus nagu praegu. Kaja Kallas heitis EKRE-le ette neutraalsust Venemaa sõjale Ukrainas ja ütles, et tallle tuleb Helmet kuulates hirm peale.

"Martin ma olen sind korduvalt kuulnud erinevates debattides. Üks küsimus, mis mind vaevab on see, et kas sulle midagi Eesti juures meeldib ka. Sest see on nii kuri, mis sa Eestist räägid. Kui vanarahvas ütleb, et härga karda eest, hobust tagant, siis kurja inimest igalt poolt. Ja mul tuleb hirm peale sind kuulates," ütles Kallas Martin Helmele.

Vikerraadio valimisdebatt: Kallas ja Helme Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Ära karda. Kuri olen ma sinu valitsuse vastu, Eestit ma armastan ja oma rahvast ma ka armastan," vastas Kallasele Helme.

Helme sõnul on Eesti arenenud Reformierakonna valitsemise kiuste.

"Eestis on hästi see, et me oleme veel rahvusriik, hoolimata teie ponnistustest. Ma tahan teie avatud, sõbraliku ja läänemeelse kohta öelda. Jaa ongi nii, et on avatud. Meil on praktiliselt kõige liberaalsem immigratsioonirežiim Euroopas üldse. Eelmisel aastal saabus Eestisse 100 000 immigranti. Tegelikult saabus rohkem, aga osa neist on läinud edasi või tagasi. Nii suurt immigratsiooni ei ole Eestisse mitte kunagi olnud," rääkis Helme.

"See on lihtsalt pöörane, ma kaotame oma riigi oma silme all, me jääme vähemusrahvuseks lähiaastatel. Sellist avatust? Üle minu laiba. Ma ei ole nõus sellega," jätkas Helme Ukraina põgenikest rääkimist.

"Sõbralikkus? No mis sõbralikkus see oli kui teleskoopnuiadega ja koertega saadeti peale eriüksuslased inimeste suhtes, kes väljendasid eriarvamust valitsuse poliitika suhtes. Läänemeelsusega on meil täiesti suur probleem, sest see tsensuuripoliitika, mida vihakõneseadusega tahetakse teha ja need teleskoopnuiad, see kuulub ikka pigem ida riikide valdkonda. Niimoodi käitutakse opositsiooni Valgevenes ja Venemaal," kommenteeris Helme.

Kallas meenutas selle peale Helmele, et kui EKRE oli koroonaajal valitsuses, olid meeleavaldused ja kogunemised sootuks keelatud.

Rääkides vabadustest viitas Kallas vabaduse indeksile, kus Eesti on maailmas vabaduselt kolmandal kohal. "Me oleme väga vaba maa ja peame seda vabadust me peame hoidma," lausus Kallas.

Helme: Ukraina sõja emotsionaalseks tegemine oli vale

Martin Helme sõnul on Reformierakond teinud Ukraina sõja emotsionaalseks teemaks ja see on olnud vale.

"See on meile eluohtlik olukord, Ukrainas toimuv ei ole ju vaid kahe riigi vaheline sõda, vaid see on maailma julgeolekut ümber defineeriv konflikt, mis võib vabalt minna ka suureks Euroopa sõjaks, suureks maailmasõjaks, kuni tuumasõjani välja," sõnas Helme.

Sellises olukorras ei saa Helme sõnul Eesti endale lubada "emotsioonitsemist", vaid tuleb olla ülimalt ratsionaalne, samal ajal toetades Ukrainat ja aidates kaasa Ukraina võidule.

Kallas ütles selle peale, et Helme ja tema isa Mart nõuavad, aga sõja suhtes hillitsetud lähenemist, mis ei ole õige.

"Miks meie kaitse algab hetkel Ukrainast? Sest ukrainlased võitlevad sõna otseses mõttes selle ohuga, kes on meile otseseks ohuks, ehk Venemaaga, kes on samamoodi meie suunal plaane avaldanud, ehk ta tahab, et me oleksime Venemaa osa. Ja seetõttu me ei saa selles konfliktis olla kuidagi neutraalsed," sõnas Kallas.

"Kui me oleme praegu vait, siis aastate pärast ei mäleta keegi, mida teised ütlesid. Mäletatakse seda, et meie olime vait. Ja selle hinda me maksame kõrgelt siis, kui me ise oleme hädas ja imestame, miks keegi meile appi ei tule," lisas Kallas.

Helme sõnul ei olegi EKRE neutraalne. Ta märkis, et Reformierakond on olnud sõja teemal liiga häälekas.

"NATO artikkel 5, kas töötab või ei tööta. Mina usun töötab, aga see ei sõltu sellest, kas Kaja Kallas teeb jälle ühe pressikonverentsi," ütles Helme.

Saatejuhid Mirko Ojakivi ja Arp Müller kõsisid, et kui EKRE tuleb võimule, kas siis Martin Herem peab lahkuma kaitseväe juhataja kohalt.

"Nad on ise lubanud ära minna. Selles mõttes ma loodan, et ta peab oma sõna," vastas Helme.

Helme sõnul on ta väga pahane Kaja Kallase peale, sest süüdistab teda Eesti riigikaitse halvustamises. "Ei. Ma halvustan otsuseid, mida inimesed on teinud. Konkreetselt Herem on teinud otsuseid, millega mina ei ole nõus. See on kantud murest Eesti riigi kaitstuse või kaitsetuse pärast. See on probleemidele tähelepanu juhtimine ja lahenduste pakkumine," rääkis Helme.

Kallas: parem üks kuulipilduja kui kolm relvolvrit

Kallase sõnul ei ole Eesti Ukrainat aidates oma kaitsevõimet nõrgendanud. "Eesti sõjaline abi Eesti kaitsevõimet tervikpildis ei ole vähendanud. Kui sul on kolm revolvrit ja üks kuulipilduja, siis tõesti üks kuulipilduja on arvuliselt vähem, aga samas see kuulipilduja teeb rohkem tööd ära," sõnas Kallas.

Helme sõnul on aga fakt, et Eestil on praegu vähem relvi, kui oli aasta tagasi ja tekkinud on mitmeaastane auk iseseisvasse kaitsevõimesse.

Mirko Ojakivi küsis, kas Helme on valitsuse moodustamiseks Keskerakonna ja Isamaaga nõus loovutama peaministrikoha Keskerakonnale, kui EKRE peaks valimistel Keskerakonnast parema tulemuse saama.

"Ei. Mis siis on valimiste mõte valijatel mandaati anda? See ei ole ka Eesti poliitilise kultuuri osa olnud kunagi. Jah, võitjad on vahel jäänud valitsusest kõrvale. Mina arvan, et põhivalik nendel valimistel on liberaalne koalitsioon, mida juhib Reformierakond või konservatiivne koalitsioon, mida juhime meie," vastas Helme.

Kallas märkis, et Reformierakond EKRE-ga ühte valitsusse ei mahu, aga kõikide teistega on see võimalik ja sõltub sellest matemaatikast, mis 5. märtsil selgub.

Arp Müller vahendas Keskerakonna esimehe Jüri Ratase väidet, et riigikogu koridorides räägitakse, et Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni on juba kokku lepitud.

Kaja Kallase sõnul see nii ei ole ning ta tõrjus ka Helme väite Reformierakonna ja Keskerakonna võimaliku kokkulepitud koalitsiooni kohta.

Kui aga Kallasel ei õnnestu järgmist valitsust moodustada, siis kas ta jätkab Reformierakonna juhina?

"Elame üks päev korraga. Aga ma olen kindlasti valmis võtma vastutuse, kui ma ei suuda piisavalt hästi motiveerida ja panna seda valitsust ka kokku," kommenteeris seda Helme.

Helme sõnul temal sarnase olukorra puhul kavatsust erakonna juhi kohalt tagasi astuda ei ole. "Ei, minul ei ole plaanis erakonna juhi kohalt lahkuda," ütles ta.