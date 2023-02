Fotod: hävitatud Vene tank Vabaduse väljakul

Vabaduse väljakule toodud tank lasti Ukraina vägede poolt puruks üsna Venemaa sissetungi alguses, mullu märtsis.

"See tank on Venemaa brutaalse sissetungi sümbol. Samas see näitab, et agressorit võib võita. Aitame Ukrainat vabaduse kaitsmisel," kirjutas Eesti välisministeerium.

Tank jääb Vabaduse väljakule kõigile vaatamiseks kuni 2. märtsini. Tanki näidatakse ka teistes Eesti linnades, enne kui see viiakse väljapanekule Viimsisse sõjamuuseumi.

Ukraina välisminister Oleksi Reznikov teatas sel nädalal, et Ukraina saadab Eestisse, Lätti, Leetu ja Saksamaale inimestele näitamiseks Vene tanki.

""See peaks olema ka märk venelastele. Eurooplased näevad lähedalt nende tõelist palet. Nägu, mis põhjustas varem täielikku hirmu ning nüüd üha enam põhjustab lihtsalt vastikustunnet ja põlgust," kirjutas Reznikov.

Eelmise aasta suvel olid esimesed niisugused tankinäitused Poolas ja Tšehhis.

This is a Russian tank T-72 that was destroyed by Ukrainian defenders in March 2022. It will be exhibited in #Estonia.



This tank is a symbol of Russia's brutal invasion. It also shows that the aggressor can be defeated. Let's help Ukraine defend freedom. #StandWithUkraine pic.twitter.com/jwnV2XXwpE