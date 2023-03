FBI juht: koroonaviirus pärineb tõenäoliselt Hiina laborist

"FBI on juba mõnda aega hinnanud, et pandeemia põhjuseks on tõenäoliselt laborilekke juhtum Wuhanis. Siin räägime võimalikust lekkest Hiina valitsuse kontrolli all olevast laborist," ütles Wray.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas juba pühapäeval, et FBI jõudis 2021. aastal järeldusele, et koroonaviirus pärineb tõenäoliselt Hiina laborist. FBI on jäänud sellele seisukohale kindlaks. Sama hindab nüüd ka USA energiaministeerium.

FBI ja energiaministeeriumi hinnangud kuuluvad salastatud aruandesse, mis esitati Valgele Majale selle aasta alguses. Neli USA agentuuri pooldavad siiski endiselt teooriat, et viirus kandus loomadelt inimesele. Need agentuurid pole oma hinnangus siiski väga kindlad ning hinnangus märgiti, et nad on selles teoorias vähesel määral kindlad (low confidence). FBI on oma hinnangus kindlam.

"Agentuurid on üksmeelel, et viirus polnud bioloogiliste relvade arendamise programmi tulemus," ütlesid aruandega kursis inimesed.

Wray sõnul on Hiina võimud takistanud uurimist, mida FBI ja teised USA agentuurid on pandeemia tekkimise uurimise osas läbi viinud.

"USA Luure Keskagentuur (CIA) pole veel otsustanud labori lekke ja loodusliku leviku teooriate vahel," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Hiina võimud lükkasid tagasi väited, et koroonaviirus võib pärineda Hiina laborist. Kompartei on varem ka väitnud, et viirus võis tekkida üldse väljaspool Hiinat.