Meedia: Putin elab koos Kabajevaga uhkes palees

Kabajeva elab Putinile kuuluval valdusel Valdai järve ääres, mis asub Moskvast umbes 400 kilomeetri kaugusel. Seal kinnistul asub mitu uhket häärberit, kus asub ka mänguväljak Putini ja Kabajeva laste jaoks. Kabajeval on seal ka oma isiklik häärber, teatas Projekt.

Kabajeva häärberi ehitamine algas 2020. aastal ja see sai valmis kaks aastat hiljem. Häärberi ehitamisel kasutati ainult puitu. Ehitustöid tegi firma, mille omanik on ärimees Juri Kovaltšuk.

Piirkonda külastavad tihti ka Kabajeva sugulased, kes omavad samuti seal kinnisvara. Kabajeva väidetav häärber asub vaid 800 meetri kaugusel Putini elukohast.

Putin ei korralda oma Valdai residentsis avalikke koosolekuid. Lekkinud fotodel on näha, et häärber on luksuslikult sisustatud. Ühel pildil on näha presidendi töötuba, mis on täis uhket mööblit. Teises ruumis on näha kullatud toole, seinte ja lagede kaunistamisel on samuti kasutatud kulda. Ühes toas on rubiinidega kaunistatud massiivne lühter, vahendas The Telegraph.

Meedia teatel kuulub Kabajevale veel mitu kinnistut. Väidetavalt on ta Musta mere ääres asuva katusekorteri omanik, mis on Venemaa suurim korter.

Kabajevat seostatakse Putiniga alates 2008. aastast. Aastatel 2007 kuni 2014 oli Kabajeva Kremli-meelse erakonna Ühtne Venemaa liikmena Vene riigiduuma liige. Kinnitamata andmeil on Kabajeval Putiniga vähemalt kolm last. 2014. aastal hakkas Kabajeva juhtima riiklikku meediagruppi.

Putinil on oma ametlikust abielust Ljudmilla Skrebnevaga, mille nad pärast 30 aastat kooselu lahutasid, kaks täiskasvanud tütart. Putin on hoidnud oma eraelu kiivalt avalikkuse eest varjus.