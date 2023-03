Suursaarte laevaühendus on muutunud veel tulusamaks

TS Laevade omaniku Tallinna Sadama reisiparvlaevade ehk Saaremaa ja Hiiumaa laevaühenduse ärisegmendis moodustas mullu EBITDA marginaal 42,1 protsenti ja ärikasum kasvas aastaga 6,6 miljonilt eurolt 8,9 miljoni euroni.

2021. aastal oli reisiparvlaevade segmendi EBITDA marginaal 40,8 protsenti.

Kalmu sõnul on kasvu taga nii kasvanud reisijate arv kui ka kütusekulude juhtimine. Kui 2021. aastal, mil kehtisid veel ka koroonapiirangud, veeti laevaliinidel 3,5 miljonit reisijat, siis mullu veeti seitse miljonit reisijat.

Suursaarte liinidel kehtestab piletihinna siiski riik, mitte teenust osutav TS Laevad, ning sellelt makstavat dotatsiooni indekseeritakse. Mullu tõusis see veidi üle miljoni euro.

"Kuna piletihinda tõsteti, siis meile dotatsioon läks minimaalselt suuremaks," rääkis Kalm.

Kui 2021. aastal oli riigi dotatsioon piletimüügile 17,8 miljonit eurot ehk 58 protsenti kogu piletimüügitulust, siis mullu kerkis see 19,4 miljoni euroni, moodustades piletitulust 55,8 protsenti.

"Kulude poole pealt on hästi õnnestunud kulusid alla viia," ütles Kalm. "Väga suur kulu on kütus ja selle sisend on ülitähtis. Oleme kasutusele võtnud Blueflow süsteemi ja iga aasta oleme suutnud reisi kohta kütusekulu vähendada."

Osa tulust pärineb ka rendipindadelt. "Teenime tulu ka restoranidest, me ei pea ise neid, vaid anname rendile," rääkis Kalm.

See, kas piletihinnas on ruumi ka tõusuks, jääb siiski riigi otsustada, märkis Kalm. "Need, kel piletihind tõusis, on rohkem turistid ja raske on hinnata, kas seal on veel tõusuruumi," ütles ta.

Kalm sõnas, et piletitulus mängib rolli ka see, et ligikaudu pooled reisijad saavad soodustust. "Kohalikud saavad soodustust, terve rida gruppe. See on keeruline süsteem," ütles ta.

"Riigi vaates on tulemus päris hea, ehk riik on saanud odavama tulemuse võrreldes eelmise operaatoriga," rääkis Kalm. Üheksa aasta eest tehtud hankel oli TS Laevade pakkumine järgmisest 60 miljoni võrra odavam.

Kalmu hinnangul võib järgnevatel aastatel oodata ka laevaliinidelt mõõdukat kasvu. "Meie leping kehtib 2026. aasta sügiseni. Arvan, et näeme väikest kasvu. Näeme, et Soome ja Rootsi turist on hästi tagasi tulnud. Võime oodata kolm kuni viis protsenti kasvu lähiaastatel. Võib-olla pole siis vaja ka hinda tõsta," ütles Kalm.

Riigi ja TS Laevade vahelise lepingu järgi ei või vedaja teenida ülemäärast kasu ja vastasel juhul võib riik nõuda ettevõttelt üleliigset toetust tagasi koos intressidega. Tunamulluse transpordiameti analüüsi järgi ei ole TS Laevad ülemäärast kasu teeninud.