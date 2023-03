Air Balticu kahjum vähenes 54,2 miljonile

Ettevõte juht ütles, et ettevõtte kasv on aidanud majandustulemusi parandada. "Koos poolemiljardilise käibe ja 3,3 miljoni reisijate arvuga on airBaltic taas tugeval kasumipoolel," ütles Air Balticu juhatuse esimees Martin Gauss, viidates ettevõte positiivseks pööranud ärikasumile.

"Vaadates saabunud aastale, oleme täis jõudu ja energiat, et jätkata edukal kursil, mis aitab meil jõuda 2024. aastal avaliku aktsiaemissioonini. Meie põhieesmärgid jäävad muutmatuks," lisas Gauss.

Börsile plaanib ettevõte minna, sest Euroopa Komisjon on ettevõtte teatel varasemalt otsustanud, et Läti riik peaks viie kuni seitsme aasta jooksul oma osalust Air Balticus vähendama vähemalt 20 protsendi võrra.

Ettevõtte majandusaasta aruande kohaselt mõjutas Air Balticu tulemust negatiivselt möödunud aasta esimesel kvartalil veel kehtinud koroonapiirangud, Venemaa täiemahulise sõja alustamine Ukrainas ja sellega kaasnevad tegevuspiirangud Air Balticule ning sõja tuules kallinenud kütuste hinnad.

Samuti kurdab Air Baltic, et ettevõttel oli raskusi lennukimootorite hankimisel, mistõttu suvekuude tipphooajal tuli nõudluse katmiseks rentida teistelt ettevõtetelt lennukeid koos meeskonnaga. Suvekuudel oli lennukimootorite puudumise tõttu keskmiselt 6,7 Air Balticu lennukit liinidelt maas.

Positiivse poole peal märgib Air Baltic, et klientide valmidus lennata oli palju kõrgem, kui mitmed eksperdid hindasid, seejuures veel Ukraina sõja puhkemise järel, millest Balti lennufirmad on ülejäänud Euroopaga võrreldes ebaproportsionaalselt rohkem kannatada saanud.

Teisena toob Air Baltic välja, et esmakordselt õnnestus ettevõttel rentida välja 11 oma lennukit koos meeskonnaga Euroopa ettevõtetele, tõendades et see võib olla elujõuline strateegia.

Air Balticu rahavoog oli möödunud aastal 41,5 miljoni euroga negatiivne, samas õnnestus ettevõttel omakapitali positiivsemaks muuta. Air Balticu omakapital paranes aastaga 36,3 miljoni euro võrra, jõudes negatiivse 82 miljoni euroni. Air Baltic märkis, et omakapitali positiivsemaks muutumise taga on Läti valitsuse 2021. aasta otsus ettevõtte aktsiakapitali suurendamisest, millest 45 miljonit eurot laekus 2021. aasta detsembris ja 45 miljonit eurot möödunud aasta teises kvartalis.

Aasta lõpu seisuga on Air Balticul sularaha 37,6 miljonit eurot, mida ettevõte hindab käesolevaks aastaks piisavaks. Samas plaanib Air Baltic leida sel aastal likviidsuse parandamiseks lisaraha, sealhulgas emiteerides võlakirju või küsides Läti riigi käest laenu.

Air Baltic on 98 protsendi ulatuses Läti riigile kuuluv lennufirma, mis lendab enam kui 70 sihtkohta Euroopas, Skandinaaviast, SRÜ-s ja Lähis idas. Ettevõtte lennukipark koosneb 39 Airbus A220-300 lennukist.