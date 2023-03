Šveits süüdistab nelja pankurit Putini raha pesemises

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Šveitsi prokuratuur esitas süüdistuse neljale pankurile, kes väidetavalt aitasid Vladimir Putinil peita kümneid miljoneid Šveitsi franke. Prokurörid leiavad, et pankurid aitasid Kremliga seotud tegelasel avada kontosid.

Süüdistuse kohaselt olid pankurid kuritegelikult hooletud, kuna lubasid Šveitsis avada arveid Putini tütre ristiisa Sergei Roldugini nimel.

Need neli inimest olid Gazprombanki Šveitsi tütarfirma töötajad, nende hulgas on ka selle firma tegevjuht Roman Abdulin, vahendas Financial Times.

"Ametlikult on Venemaa presidendi Vladimir Putini sissetulek veidi üle 100 000 frangi ja ta pole rikas. Kuid tegelikult on tal väga palju raha, mida haldavad temale lähedased inimesed," seisab süüdistuses.

Nende nelja pankuri süü pole veel tõestatud. Esimesena teatas süüdistusest Šveitsi ajaleht Tages-Anzeiger. Süüdistuse kohaselt kirjutasid pankurid alla avaldustele, et Roldugin pole poliitiliselt tundlik isik. Seetõttu ei tehtud raha päritolu suhtes täiendavat kontrolli. Siiski on teada, et Roldugin on tihedalt seotud Putiniga.

Prokurörid väidavad, et Gazprombanki pankurid teadsid, et Roldugin on seotud Putiniga. Süüdistuses tuuakse välja, et Roldugini nimele asutatud firmad asutasid Bank Rossija ametnikud.

"Bank Rossija on Venemaa juhtivate poliitikute pank ning selle suuraktsionär ja juht on Juri Kovaltšuk. Teda peetakse Putini laekuris," seisab süüdistuses.

Prokuratuur nõuab nüüd kõigile neljale asjassepuutuvale pankurile vanglakaristust. Kohtuprotsess algab juba 8. märtsil.