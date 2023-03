Reformierakond kaalub nelja võimuliidu kombinatsiooni

Kallase sõnul jäid juhatuses üles neli võimalikku koalitsiooni: Reformierakond ja Keskerakond; praegune koalitsioon ehk Reformierakond, sotsid ja Isamaa; Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid; Reformierakond, Eesti 200 ja Isamaa.

Kallase sõnul on matemaatiliselt võimalikud ka nelja erakonnaga koalitsioonid, aga see pole tema hinnangul mõistlik lahendus.

"Arutasime kõiki nelja kombinatsiooni, nende plusse ja miinuseid. Juhatuses jäid üles mitmed teemad, mida oleks veel vaja teiste erakondade juhtidega läbi käia, enne kui teeme konkreetse ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks," lausus Kallas.

Kallase sõnul helistab ta võimalike koalitsioonipartnerite juhid läbi ning siis koguneb Reformierakonna juhatus uuesti, et teha lõplik otsus, kellele läbirääkimiste ettepanek teha. Kallase sõnul võtab see väheke aega ning esmaspäeval Reformierakonna juhatus tõenäoliselt enam ei kogune, küll võib see juhtuda teisipäeval või kolmapäeval.

Reformierakonna juhatus kinnitas ka läbirääkimiste delegatsiooni, kuhu kuuluvad lisaks Kallasele Timo Suslov, Mart Võrklaev, Erkki Keldo ja Gerrit Mäesalu.

Kallas kinnitas ka üle pühapäeval öeldu, et erakond peaks vastavalt valimistulemustele saama tulevases valitsuse rohkem ministrikohti kui koalitsioonipartnerid. Praeguses valitsuses on kolmel erakonnal, Reformierakonnal, sotsidel ja Isamaal, võrdselt viis ministrikohta.

Kallase sõnul oleks iga nelja kombinatsiooni puhul Reformierakonna mandaatide osakaal vähemalt 60 protsenti ja selle järgi peaksid ka ministrikohad tema sõnul jagunema.

Reformierakond sai riigikogu valimistel 37 mandaati, Keskerakond 16, Eesti 200 14, sotsiaaldemokraadid üheksa ja Isamaa kaheksa. EKRE, kellega Reformierakond on koostöö välistanud, sai 17 mandaati.