Toom: eks Jüri Ratas tegi vigu, aga vigu tegi ka Yana Toom

Keskerakond sai riigikogu valimistel 16 mandaati, mida on lausa kümne võrra vähem kui neli aastat tagasi. Toomi sõnul saab põhjuseid otsida nii erakonna seest kui ka Eesti ühiskonnas toimuvast, kuid kindlasti ei saa kehva tulemust panna ühe inimese süüks.

"See on selline traditsioon, et veeretame kogu vastutuse ühe inimese kaela, tema on justkui süüdi. Eks Jüri Ratas tegi vigu, aga vigu tegi ka Yana Toom, Lauri Laats ja kõik juhatuse liikmed ja piirkonnad. Meil pole juba ammu sellist erakonda, kus kõik otsustab üks inimene. Eks me kõik vastutame," lausus ta.

Toomi sõnul mängis suurt rolli ka erakonna kehv rahaline seis, mistõttu jäi valimiskampaania tagasihoidlikuks.

"Me elasime säästurežiimil, meil olid võlad, probleemid. Sellest me saime lahti, aga see väljendus väga tagasihoidlikus valimiskampaanias, Sisuliselt me, kandidaadid, maksime väga paljud asjad ise kinni. Me panustasime meeletult kampaaniasse. Aga ikkagi me ei küündinud nende kampaaniateni, mis olid varem," lausus ta.

Toom kandideeris ise Ida-Virumaal, kust tõi Keskerakonnale sealt erakonna jaoks ainsa mandaadi. Toomi sõnul on loomulikult tegu pettumusega.

"See on kurb. Aga see on õppetund. Tihti tundub, et kõige väärtuslikumad kogemused on halvad. Nii et selles mõttes meil vedas," ütles ta.

Toomis sõnul võib aru saada, miks Ida-Virumaal andsid seekord valijaid niivõrd palju protestihääli ning tavapärane favoriit Keskerakond sai kesise tulemuse.

"Protest on protest. Teine asi on, kui jätkusuutlik see on. Ja see on tegelikult küsimus kogu Eestile. Minu väide on, et Keskerakond on see poliitiline jõud, kes aastaid suutis kahte keelegruppi ühendada. Kui see ei tööta, kui Keskerakonnal on nõrk mandaat, siis see näitab, et ühiskond on väga lõhenenud. See on terve Eesti ühiskonna probleem," lausus Toom.

Keskerakond koguneb esmaspäeva õhtul kehva valimistulemust arutama.

Toom ise pole veel otsustanud, kas jääb Brüsselisse europarlamendi saadikuks või tuleb tagasi Eestisse.

"Nagu ütlesin ka oma valijatele – kui me jääme opositsiooni, mis ilmselt võib juhtuda, siis ma lähen Brüsselisse, kuna mul on ka seal oma valijad. Eeldus ju on, et sa saad ka poliitikas midagi ära teha, aga Eesti poliitiline kultuur on selline, et opositsioonis ei saa sa midagi ära teha, jooksed nagu vastu seina. Nii et ma seda praegu väldiks. Kui me (Keskerakond – toim.) oleme koalitsioonis, siis ma muidugi kaalun teisi võimalusi," ütles Toom.