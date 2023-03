Madison: eestlane pigem lööb rusikaga vastu seina, kui tungib parlamenti

Madison rääkis ERR-ile, et praegu arutab erakond juristidega, kuidas on võimalik taotleda valimiskomisjonilt e-häälte kontrollimist ning aeg annab arutust, mis sellest saab. Ta ei soovinud nimetada, millised juristid on EKRE endale appi võtnud ja märkis, et see saab avalikuks peatselt, kui ametlikud kaebused on esitatud.

"Demokraatlikus ühiskonnas ja ka nii-öelda liberaalses läänelikus demokraatias on ju alusprintsiibiks see, et valimistulemusi ja hääli on võimalik lugeda korduvalt üle, et selgitada tõde, mis oli tegelikult valija tahe. Eesti on siin olnud ainuke riik maailmas viimased 18 aastat, kus oleme rakendanud süsteemi, kus klassikalisel moel valimistulemusi üle lugeda lihtsalt ei ole võimalik," ütles ta.

Madisoni sõnul on erakonnal e-hääletuse suhtes kahtlused, sest ükski teine riik läänemaailmas ei ole seda süsteemi piisavalt turvaliseks ja kontrollitavaks pidanud, aga Eestis peetakse end maailma nabaks ja kõige targemaks.

"Siin me oleme muidugi skeptilised, aga teeme endast parima, et seda valimisprotsessi kontrollida ja selgitada välja, kas need on usutavad tulemused või võib seal süsteemis olla mingi viga," lisas EKRE aseesimees.

See, kuidas tõde välja selgitada, on tema sõnul miljoni dollari küsimus, aga välja üritatakse nõuda kõik logiandmed ja tehnilised nüansid, leidmaks võimalikke anomaaliaid ja ebaloogilisust.

Ta leidis, et kui kontrast paberhäälte ja e-häälte vahel on nii suur, peaks see lööma häirekellad tugevalt kõlama ning kahtlaseks pidas ta just asjaolu, et alates e-hääletuse kasutuselevõtust on alati võitnud üks erakond.

Kui USA-s kulmineerus Donald Trumpi valijate rahulolematus Joe Bideni võidu järel sellega, et Trumpi toetajad tungisid Kapitooliumisse, siis Madisoni hinnangul on Eesti inimeste temperament teistsugune.

"Ma isiklikult ei usu seda. Üldiselt on Eesti ühiskonnas piisavalt suur mass inimesi suhteliselt rahul olukorraga, kus elu läheb kallimaks, elu läheb kehvemaks, kindlad käed kägistavad majandust, aga sellest hoolimata minnakse sauna taha, lüüakse rusikas vastu seina, vannutakse ja siis öeldakse, et mis seal ikka," lausus Madison.

EKRE valimispeol oli tema sõnul meeleolu, et paberhääletusega, mida rakendab kogu ülejäänud maailm, nad võitsid.

"Lõpptulemus oli see, et oleme vähemalt teine erakond suuruselt, oleme suurim opositsioonierakond kahtlemata, nüüd tuleb edasi astuda," tõdes ta.

Praegu töötab erakond selle kallal, et valimiste kohta kaebused esitada.