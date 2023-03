Jaagant: EKRE-s ei ole Helmele alternatiivi

Kes on nende valimiste suuremad läbikukkujad?

Tundub, et see ring on palju suurem kui võitjate ring. Keskerakond tegi üsna nigela tulemuse. 10 mandaati kaotada... ükskõik, mis on erakonna rahaline seis või muud probleemid, siis seda on väga raske õigustada. 10 kohta on väga suur kaotus ja kuigi erakonna esimehe tulemus ei olnud kehv, siis tervikuna ikkagi nigel. Sotsides esimehe tulemus ei olnud suurepärane ja tema mõned valitud ministrid ei saanud seal tuhandet häält täis. Isamaal on sama probleem. Kaks ministrit, kes olid mõlemad Isamaa liputeemade vedajad ei saanud isegi 500 häält. See on kahtlemata väga kehv tulemus.

Mis on EKRE läbikukkumise aluseks?

Üht konkreetset asja on keeruline välja tuua. Kindlasti on seal korduvalt mainitud kaitseväe juhatajaga tekkinud vastuolu. See on üllatav, sest EKRE-l rahvusliku erakonnana on kindlasti palju valijaid ja liikmeid, kes on seotud kaitseväe ja Kaitseliiduga. Tundub kummaline minna inimesega võitlusse, keda nendes ringkondades väga austatakse.

Kas EKRE-l on käes hetk, kus peaks mõtlema tõsiselt juhi vahetamisele?

Igasuguses teises erakonnas võiks seda küll mõelda, aga kui me vaatame, kuidas see erakond töötab, siis see ju põhineb Helmede perekonnal. See on nende loodud ja üles ehitatud. Ma küll ei näe, kes see "kinda viskaja" seal võiks praegu olla, et neilt üle võtaks selle erakonna.

Jüri Ratas just hiljuti teatas, et tema ei kavatse tagasi astuda, aga vaadates Keskerakonna tulemust, siis kas see partei peaks vahetama oma juhti?

Võib-olla ei ole Keskerakonnas seda head juhti. Jüri Ratasel on ju ka järgmisel aastal ees ühed valimised – europarlamendi valimised. Küllap ta vaatab sinnapoole. Võib-olla see oleks selline üks võimalus. Kui on soov mitte enam Eesti poliitikas kaasa lüüa, siis see on üks variant.

Millist koalitsiooni teie peate kõige tõenäolisemaks?

Kui kuulata seda, kui palju rõhutatakse seda stabiilsust, siis mina arvaks, et see on Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraadid.