Kallas: Eesti 200 on selgelt valijate ootus

Valimised võitnud Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles "Aktuaalse kaamera" stuudios, et kuigi võimalik on teha koalitsiooni kõigi erakondadega välja arvatud EKRE-ga, on selge valijate ootus näha valitsuses Eesti 200. Samas ei kinnitanud Kallas, et Reformierakond just Eesti 200-ga kõnelusi alustaks.

Kas praeguseks hetkeks on telefonikõned kõikidele võimalikele koalitsioonipartneritele tehtud? Nende seas ilmselt ei ole EKRE-t?

Kõik kõned on tehtud. EKRE-t tõesti nende seas ei ole. Nii nagu 2019. aastal ma lubasin ja pidasin sellest lubadusest kinni, siis ka praegu me ühte valitsusse kindlasti EKRE-ga ei mahu. Aga teistega on tõesti ring peal ja homme arutame juhatuses, kellele teha ettepanek alustada koalitsioonikõnelusi.

Kõige lihtsam oleks tõenäoliselt teha liitu Keskerakonnaga, sest nad on nii julmalt lüüa saanud. Nad on tõenäoliselt kõigega nõus?

Eks igal variandil on omad plussid ja miinused. Ühest küljest vanad olijad, keda me juba teame, kellega me oleme olnud ühes koalitsioonis, kaks on lihtsam kui, kui kolm. Aga teisest küljest on selgelt valijate ootused. Eesti 200, kes läks nullist 14 kohani, on selgelt valijate ootus ja üks valimiste võitjaid. Seda me kõike peame arvesse võtma. Aga tähtis on ka sisu pool, just et mida me saame koos ära teha.

See on vihje koalitsioonile Eesti 200-ga?

Kõik need neli varianti on ju vihjed, et need on variandid, mis on võimalikud.

Koalitsiooniläbirääkimised on paras peenhäälestus, aga samas ühe jõulise avalduse olete te juba teinud, et ministrite kohad ei saa võrdselt jaguneda. On teil juba teada, kui mitu ministrikohta peaks jääma Reformierakonnale ja millised need on?

Tavaliselt alati ametikohtade jaotus on ikkagi lõpus. Aga miks ma tahtsin seda varakult välja öelda, on see, et seda ootust ei tekiks. Kui valijate tahe on olnud see, et meil on 37 kohta, kordades rohkem kui teistel partneritel, siis valijate tahe peaks väljenduma ka positsioonide võtmises.

President ärgitas kiirustama, et saada võimalikult kiiresti toimiv koalitsioon, et riik oleks juhitud korralikult. Milline ajaraamistik teie hinnangul võiks olla loogiline, et jõuda juba järgmiste sammudeni? Ja kas te juba teate, millise ettepaneku te homme juhatusele teete?

See ajaraam on ju see, et seni kuni kõik kaebused ei ole rahuldatud või läbi käidud ja tagasi lükatud, siis senikaua valimistulemust välja ei kuulutata ja kui ei kuulutata, siis meil võib olla küll koalitsioon koos, aga uus valitsus alustada ei saa, sest kõigepealt peab riigikogu alustama, siis president annab mandaadi ja alles siis saab küsida mandaati riigikogult. Aga mis puudutab homset koosolekut, siis jah, mul on omad eelistused, kuulasin ära ka täna juhatuse arutelu ja tehes siis selle lahtiste küsimuste ringi veel, siis kindlasti homme sellise otsusega välja tuleme.

Ida-Virumaal hääletasid tuhanded inimesed kremlimeelse inimese poolt. See on selge probleem, mida ei ole võimalik enam kusagile ära peita. Mismoodi teie peaministrina selle probleemi lahendate?

Oleks mul üks lause praegu siin, siis siis oleks mul väga hea, aga mul ei ole seda lauset. Probleem on olemas ja tegelikult, kui me panime kinni Venemaa propagandakanalid, siis me teeme ju iga kuu neid uuringuid ja näeme, et selline kremlimeelsus on vaikselt langemas, aga ta on endiselt olemas ja ta on endiselt üsna suur. Ma arvan, et Ida-Virumaaga tuleb eraldi tegeleda. Me peame istuma maha mõtlema, mis on need lahendused, mida teised erakonnad näevad. See on kindlasti probleem.

Riik hakkab maksma kremlimeelsele parteile 30 000 eurot aastas, on see normaalne?

Need on reeglid, mis meil on kokku lepitud ja valimised näitasid, et üle kahe protsendi nad toetust said ja seadus ütleb, et üle kahe protsendi saanud erakonnad saavad ka riigi poolt toetust. Nii, et need on reeglid ja Eesti on õigusriik, nii et nendest me peame kinni pidama.