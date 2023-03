Terras peab mõtet uusima tanki tehasest Ukrainas Rheinmetalli turundustrikiks

Rheinmetalli uusim tank on praegu veel arendamisel ning väga kallis, seega selle tootmiseks tehase rajamine Ukrainasse pigem mõistlik ei ole. Samas on ukrainlaste varustamiseks tankitehast tõenäoliselt juurde vaja.

Laupäeval käis Saksa relvatootja Rheinmetalli tegevjuht Armin Papperger välja mõtte rajada Ukrainasse Saksa uusima tanki Panther tehase. Kaitsetöösturi sõnul maksaks see 200 miljonit eurot ning suudaks toota 400 tanki aastas.

Endine kaitseväe juhataja, europarlamendi saadik ja kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics nõukogu esimees Riho Terras meenutas, et nägi selle tanki prototüüpi militaarmessil möödunud aastal.

"Ta on mõeldud ikka uue relva turundamiseks. Nad on toonud välja uue suurema kaliibriga tanki peakahuri. Ega ta veel tootmises ei ole. Sellise asja juurutamine võtaks aega," rääkis Terras.

Ehk pigem on mõte Pantheri tehasest Rheinmetalli turundustrikk.

"Tegemist on kindlasti ülikalli relvasüsteemiga. Kindlasti on see tankidest Leopard 2, mida Krauss-Maffei Wegmann toodab, kolmandiku või poole kallim. Kas see on Ukrainale sõjaajal kõige mõistlikum, on mulle küsimus."

Sellega nõustus ka Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse teadur Tony Lawrence. Samas lisas ta: "Fakt on, et Ukrainal on vaja väga palju relvaabi. See mõte on veidi veider, aga ehk ei ole see praegu halb asi."

Lawrence ei näe ka põhjust, miks tehas just Ukrainasse rajada. Terras seevastu ütles, et mõne vanema tankimudeli tehas Ukrainas oleks mõistlik. Isegi kui Saksamaal või Poolas oleks ohutum.

"Ukrainas on tegelikult tankitootmise oskusteave olemas. Kui Ukrainal neid vaja on, ei ole selle tegemine Poolasse väga ratsionaalne. Koostöös sakslastega tanke toota Ukrainas on realistlik," märkis Terras.

Tankitehased Saksamaal on tellimustega ülekoormatud, ukrainlastele tankide tootmiseks oleks vaja uut tehast. Papperger ütles, et tehase rajamiseks läbirääkimised Ukraina valitsusega sujuvad ning otsuse võiks teha ehk kahe kuu pärast.

"Rheinmetall muidugi on Euroopa suurim kaitsetööstusettevõte, nii et kui nad midagi teha tahaksid päriselt, siis nad suudaksid ka selle ellu viia. See eeldab seda, et Saksa valitsus selle kõik kinni maksaks. Ukrainlased seda kindlasti kinni maksta ei jaksa," ütles Terras.

Samas ei öelnud Rheinmetalli juht, kaua tehase rajamine aega võtaks, kuid viitas, et sõda võib kesta aastaid ning läänel ei ole Ukraina varustamiseks piisavalt tanke anda.