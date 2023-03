Tsahkna: meie eesmärk ei ole hakata valijatele raha laiali jagama

Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna ütles, et kui võimuliit Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 vahel peaks sündima, loodab ta, et sellest saab reformide ja julgete otsuste koalitsioon, mis ei asu lihtsalt valijatele raha laiali jagama.

"Ma arvan, et need koalitsiooniläbirääkimised ei tule kerged, eriti sisulise poole pealt. Eesti 200 eesmärk on kindlasti ära teha need suuremad reformid, mida on vaja. Meie eesmärk kindlasti ei ole minna ja jagada oma valijatele raha laiali, me ei ole selle jaoks mandaati saanud," ütles Tsahkna.

"Mind vana kärpekrokodillina huvitab see, et kui palju üldse riigil raha on. Kui homme koalitsiooniläbirääkimised algavad, siis kõige pealt tuleb pilt ette saada, et mis üldse maksumaksja rahakotis toimub. Ja minu hinnangul on see olukord väga kehva," lisas ta.

Tsahkna sõnul on riigis lastud kulud vohama umbes alates 2017. aastast. "Siin ei ole ühte konkreetset süüdlast, aga tõsilugu on, et sellega tuleb kõigepealt tegeleda. Kindlasti Eesti 200 hääl nendel läbirääkimistel saab olema suhteliselt realistlik," lausus ta.

Tsahkna rääkis, et kui see koalitsioon peaks sündima, siis kaovad vaidlused olemuslike teemade üle nagu samasooliste paaride õigused või Ukraina toetamine.

"Mis kindlasti Eesti 200 valijaid huvitab, on see, et kas me toome ka muutusi haridussüsteemi, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi, kas me suudame rohepöörde ära teha," märkis Tsahkna.

Tsahkna tõi välja asjaolu, et Reformierakonnal ja Eesti 200-l on riigikogus kokku 51 kohta, aga lisas, et kolmas partner on kindlasti vajalik. "Aga meie huvi on see, et julgetaks otsustada," sõnas Tsahkna.

Reformierakond otsustas teisipäevasel juhatuse koosolekul, et teeb ettepaneku koalitsioonikõneluste alustamiseks Eesti 200-le ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

Eesti 200 koguneb teisipäeval kell 15 Reformierakonna ettepanekut arutama.