Osa eksperte pakub euribori tõusu nelja, osa viie protsendini

Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul ootavad turud euribori tõusu nelja protsendini.

"Turu ootused näitavad praegu seda, et euribor võiks suve lõpuks tõusta nelja protsendi juurde, aga need ootused pole olnud alati kõige täpsem prognoos. Viimasel ajal on ootused pigem alahinnanud tõusu. Kõige õigem hinnang tõusu kohta on, et vaatame, kuidas inflatsioon aeglustub, see määrab selle, kuidas keskpangad oma intresse tõstavad," lausus Oja.

Peeter Koppeli hinnangul kasvab tõenäosus euribori tõusuks üle viie protsendi iga päevaga.

"Kui vaadata, mida turud tegelikult arvavad, siis võib-olla sügisel kuskil neli, aga inflatsioon, eriti alusinflatsioon on selgelt olnud oodatust kõrgem ja püsinud oodatust kõrgemal. See tähendab seda, et intressimäärad ilmselt liiguvad oodatust kõrgemale ja püsivad kauem oodatust kõrgemal ja see tähendab, et viiese euriboriga võiks tänasel päeval arvestama hakata küll," lausus SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

"Ajalooliselt euribor on käinud ka üle viie protsendi taseme ära. See oli umbes 20 aastat tagasi ja 15 aastat tagasi käis ka lühiajaliselt mõneks kuuks. Ega siit selle tasemeni minna palju enam ei ole," ütles Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Jätkuva intresside tõstmise põhjuseks on see, et inflatsiooni pole loodetud kiirusega kontrolli alla saadud.

"Majandus on olnud veidi oodatust tugevam ja veidi tugevam majandus tähendab oodatust suuremat nõudlust. Suurem nõudlus tähendab oodatust suuremat hinnakasvu. Me oleme inflatsiooniga silmitsi ja keskpangal on vaja taastada oma usaldusväärsus," lausus Koppel.

Pangad testivad laenu võtnud isikute maksevõimet praegu enamasti kuueprotsendise intressimääraga. Koos pankade tavapärase kaheprotsendise marginaaliga jõuab see tase kätte euribori tõustes neljale protsendile.