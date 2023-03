Vene palgasõdurite grupeering Wagner on Bahmutit rünnates kaotanud 20 000 kuni 30 000 võitlejat. Lääneriikide luure hinnangul on Ukrainal mõistlik jätkuvalt Bahmutis olla, kuna sedasi saab Vene vägedele tekitada suuri kaotusi.

Lääneriikide luureallikate hinnangul on Wagneri väed Bahmuti rünnates kaotanud 20 000 kuni 30 000 võitlejat, teatas Briti leht Inews. Kaotustest kolmandik on hukkunud.

Samade allikate hinnangul on üha enam tõendeid Vene mobiliseeritud sõdurite soovimatusest minna ründele. Muuhulgas on sellist soovimatust rünnata näha Vuhledaris, kus viimastel nädalatel on rünnakutes viga saanud ja hukkunud sadu Vene sõdureid.

Lääneriikide luure hinnangul võivad Ukraina väed enda vastupealetungi teha kas lähinädalatel või lähikuudel. Nii Suurbritannias kui ka Euroopa Liidu riikides on väljaõppel ja sõjalise väljaõppe saanud kümned tuhanded Ukraina sõdurid. Ühe lääneriigi allika sõnul on oluline, et ukrainlastele antaks aega olla väljaõppes, kuna pole mõtet Venemaa moodi saata rindele väljaõppeta sõdureid.

Samas on Bahmutis mitmeid kuid võidelnud Wagneri palgasõdurite grupeeringu vangsõdurid kandnud rünnakutes suuri kaotusi, mis ületavad märgavalt Vene Föderatsiooni regulaarvägede kaotusi, kinnitasid lääne luurehinnangud. Samas on Wagneril võitlejaid väheks jäämas, kuna Vene vanglates hakkasid sobivas eas võitlusvõimelised vangid otsa saama.

Inewsiga suhelnud allikas kinnitas, et Wagneri grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini emotsionaalsed nõudmised saada juurde laskemoona ja lisavägesid tulenevadki tegelikust puudujäägist ja suurtükiväe toetuse vähenemisest.

Samas olevat Bahmuti kaitsmine ukrainlastele ka edaspidi mõistlik, hoolimata linna ümberpiiratusest kolmest küljest. See tuleneb Vene vägede suurtest kaotustest Bahmuti rünnates. Lahingud Bahmutis võivad vabalt kesta veel kuu, kui Ukraina väejuhatus sedasi otsustab. Samas on võimalik taanduda linna territooriumilt lääne poole, kus asuvad ette valmistatud kaitseliinid. Siiski ei muudaks selline ümberpaiknemine suures sõjalises pildis palju.

Vene vägede raskustest hoolimata on Venemaal siiski alles palju relvastust, kuigi selle kvaliteet pole enam endisel tasemel, kinnitas sama allikas Inewsile.