Tallinn toob jalakäijad maa peale, kuid tunnelid jäävad alles

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimisega tehakse uueks ka Balti jaama bussipeatusplats ja selle ümbrus ning viiakse tänav kokku Nunne tänavaga ja tuuakse jalakäijad tunnelist maa peale Toompuiesteed ületama. Tunnel jääb praeguste plaanide järgi alles, mismoodi see täpselt ümber kujundatakse, praegu linnaametites veel arutatakse.

"Asi, mida arutame Balti jaama tunneli suhtes, et kas sinna võiks äkki tekkida pikaaegseks rataste hoidmiseks vajalik taristu, et inimesed saaksid oma rattaid sinna jätta ja rongi peale minna ja vastupidi. Kas ja mis kujul see plaan on võimalik, hakkavad ametkonnad analüüsima," ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Sveti sõnul tehakse jalgrataste pikaajalise hoidmise võimalus Balti jaama juurde igal juhul, praegu on küsimus, kas see tuleb tunnelisse või maa peale.

Jalakäijate tunnelitest maa peale on osa linnavõimu üldisest poliitikast, et muuta linn jalakäijatele paremini ligipääsetavaks, lisas abilinnapea. See tähendab, et ka Kaubamaja ristmikul ja Liivalaia tänaval saab lähitulevikus ehk peale teede remonti jalakäijana soovi korral maa peal tänavat ületada.

Kaubamaja ristmik läheb ümberehitusele esimesel võimalusel algava Vanasadama trammitee ehitusega; Liivalaia tänava remondi jaoks on linnal plaanis sel aastal projekteerimine tellida.

Ka Kaubamaja ja Liivalaia tunnel on plaanis alles jätta.

"Me ei plaani vähemalt esialgu hakata neid tunneleid likvideerima ja kuidagi näiteks liivaga täitma, vaid kasutada neid selliste kohtadena, millele saab anda mingi teise funktsiooni. Kõik maa-alused tunnelid on meil võetud arvele ka varjumiskohtadena. Kindel funktsioon säilib seega neil ka tulevikus, kui jalakäijad saavad igapäevaselt liikuda maa peal," lausus Svet.

Kaubamaja ristmik jääb jalakäijatele avatuks ka trammitee ehituse ajal, lisas ta. "See tunnel jääb avatuks, kuni ei teki mingid konkreetsed tööd, mis ei eelda treppide või liftide kallal töö tegemist. Aga üldiselt nii piirkond kui ka tunnel jäävad avatuks jalakäijate liiklusele," märkis ta.

Pronksi-Jõe remont peaks lõppema tänavu sügisel; Vana-Kalamaja tänava tööd peaksid valmis olemas juulis lõpus või augusti alguses, ütles Svet.