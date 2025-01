Tallinn otsib Balti jaama jalakäijate tunnelile uut kasutust

Üks tihedama liikumisega piirkondi Tallinnas on Balti jaam, aga sealne jalakäijate tunnel on täiesti tühjaks jäänud.

Pea kaks aastat tagasi rekonstrueeriti piirkond ja toodi jalakäijad tunnelist maa peale Toompuiesteed ületama. Nüüd on tunnel sisuliselt kasutuks jäänud, enamasti leiavad sinna tee vandaalid.

"Kui ei ole kasutust, siis tekivad sinna n-ö varjatud kohad ja varjatud kohtades tekib ikka vandalismi. Põhimure on grafitite sodimine ja selline pool," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elar Udam.

Linnal kulub tunneli korrashoiuks igas kuus 2000 eurot, mis võrreldes teiste maaaluste käikude hooldamisega on Udami sõnul ebamõistlikult suur kulu. Et tegemist on avaliku varjumiskohaga, on vajalikud vaid baastingimused.

"Ehk tugevad seinad ja laed, vähemalt kaks väljapääsu – see on selles mõttes puhas, et seal ei ole mingisugust kola ees või mingisuguseid asju, inimesed saavad seal olla. /.../ Varjumise vaatest ei ole kõige olulisem see, kas seal on värskelt värvitud seinad või kas seal värv koorub laest või mitte," selgitas päästeameti varjumise ekspert Leho Lemsalu.

Hiljemalt sügiseks soovib linn välja mõelda, mida tunneliga edasi teha, sest siis lõpeb kehtiv heakorraleping. Ideena on välja pakutud anda sein tänavakunstnikele või ehitada jalgrattaparkla.

"Loodame, et jalgrattakasutus kasvab ja /.../ nagu me teame, on ka teistes Põhjamaa linnades jalgrattakultuur suurem, siis raudtee ümbruses olete ka näinud suuri rattakuhilaid. Me ei tea, kas inimesed selle omaks võtaksid ja selle ideega täna töötame," rääkis Udam.

"See, et need on ristkasutuses, on igati okei. Oluline on lihtsalt see, et kui tõesti see vahetu oht peaks Eestisse tulema või linnaruumis olema, siis sellest kindlasti antakse mõned päevad enne teada ja selle aja jooksul tuleks need ruumid puhtaks teha, et inimesed saavad sinna minna. Aga jah, kui seal igapäevaselt on mõni muu tegevus, siis see on väga okei," ütles Lemsalu.