Iisraelis oli nädalavahetusel riigi ajaloo suurim protest

Iisraelis on viimased kümme nädalat toimunud ulatuslikud protestid valitsuse plaanitud justiitsreformi vastu. Laupäeval toimunud protestil osales korraldajate sõnul pool miljonit inimest, mis teeb sellest riigi ajaloo suurima protesti. Meedia hinnangul oli ainuüksi Tel Avivi tänavatel 200 000 inimest, vahendasid The Times of Iisrael ja Haaretz.

Haifas oli politsei hinnangul tänaval 50 000 iisraellast. Samuti oli riigi lõunaosas Be'er Shevas tänavatel 8000 inimest. Linna peetakse peaministri Benjamin Netanyahu Likud erakonna tugipostiks. Väiksemad väljaastumised valitsuse justiitsreformi vastu toimusid vähemalt 95 eri linnas ja asulas.

Iisraeli opositsiooni juht ja endine peaminister Yair Lapid süüdistas Netanyahu valitsust Iisraeli demokraatia summutamises, vahendas Haaretz. Lapidi sõnul valitseb praegu Iisraeli ajaloo suurim kriis, vahendas Haaretz.

Iisraeli president Isaac Herzog hoiatas jaanuaris, et valitsuse justiitsreformi kava tõttu on riik põhiseadusliku kriisi lävel. Reform annab valitsusele õiguse määrata ülemkohtusse senisest rohkem kohtunikke ning parlamendile õiguse uuesti vastu võtta ülemkohtus tühistatud seadusi.

Protestijad kritiseerivad ka politsei politiseerimist

Kesk-Iisraelis Netanyas protestiti ka ametist vabastatud Tel Avivi politseijuhi Ami Eshedi toetuseks. Eshed oli riikliku julgeoleku ministri Itamar Ben-Gviri sõnul protestijate suhtes liiga leebe ning ministri survel vabastas politseijuht Eshedi ametist. Eshedi ametist vabastamist kritiseeris ka endine Iisraeli politsei juht Moshe Karadi, kes süüdistas Ben-Gviri politsei politiseerimises enda kasuks.

עמי אשד מתקבל במחיאות כפיים רמות ובזעקות "גיבור ישראל" בהפגנה בקפלן pic.twitter.com/sHFWrqoba3 — יובל שדה Yuval Sade (@SadeYuval) March 11, 2023

Protestide tõttu ei osale paljud reservistid õppekogunemistel

Peale tavaliste tsiviilisikute on protestides osalenud ka mitmed reservsõjaväelased, kes protestide tõttu on keeldunud minemast reservõppekogunemistele. Näiteks teatasid märtsi alguses ühe Iisraeli õhuväe eliitüksuse reservistid, et nad ei lähe reservõppekogunemisele, kuna nad protestivad enda sõnul valitsuse riigipöördekatse vastu, vahendas Haaretz.

Iisraeli enesekaitsejõudude peastaabi ülem Herzl Halevi kritiseeris reserviste, kes ei lähe protestide tõttu õppekogunemistele, kuna relvajõud ei suuda tema sõnul ilma nendeta töötada. Halevi samas ütles, et tal on reservistide vastu suur austus ning neil on tema täielik toetus. Halevi samas ütles eelmisel nädalal, et turvaline diktatuur on parem kui kaitsmata anarhia, mis tekitas palju poleemikat.

Finantsminister Smotrichit kritiseerib ka USA juudikogukond

Eraldiseisvalt protestivad USA-s Iisraeli finantsministri Bezalel Smotrichi USA visiidi vastu mitmeid USA juudi organisatsioonid, keda häirivad tema paremradikaalsed vaated. Samuti on juudi diasporaa Ameerikas Ühendriikides tugevalt kritiseerinud Iisraeli valitsuse plaanitavat justiitsreformi, mis nende sõnul piirab kohtusüsteemi sõltumatust ja võimu, vahendas The Jerusalem Post.

Bezalel Smotrich on Iisraeli religioosse zionismi partei juht, millel on Knessetis seitse kohta. Samuti kriitika osaliseks saanud julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir on Otzma Yehuditi erakonna juht, millel on Iisraeli parlamendis kuus kohta.

Iisraeli valitsuskoalitsioonis on praegu kokku kuus erakonda, millest mõnda peetakse paremradikaalseks. Iisraeli peaminister on Benjamin Netanyahu erakonnast Likud.

Mõttekoda hoiatas, et justiitsreform ohustab Iisraeli-Araabia suhteid

Iisraeli demokraatia instituut hoiatas hiljuti, et plaanitav justiitsreform võib seada ohtu ka hiljuti paranenud Araabia-Iisraeli suhted. Mõttekoja analüüsi kohaselt tähendaks välja pakutud justiitsreform, et Knesseti võimu ei piiraks sisuliselt miski. Selle üks kõige tähtsam tagajärg on Iisraeli araablastest õiguste kaitse vähenemine, kuna Iisraeli ülemkohus ei saaks juriidilistel kaalutlustel Knesseti seadusandlust enam takistada.

Iisraeli valitsuskoalitsioon on lubanud vastuolulise justiitsreformiga edasi liikuda.