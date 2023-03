Riigikohus jättis EKRE valimiskaebuse läbi vaatamata

Riigikohtusse laekus 9. märtsil EKRE kaebus, milles vaidlustati riigikogu valimiste tulemuste kindlakstegemist VVK poolt 5. märtsil ja lisaks sooviti elektroonilise hääletamise tulemuste kehtetuks tunnistamist.

VVK selgitas riigikohtule, et nad ei ole veel riigikogu valimiste tulemusi kindlaks teinud. Küll aga tegi 5. märtsil elektroonilise hääletamise tulemused kindlaks riigi valimisteenistus, kes korraldab otseselt elektroonilist hääletamist.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas, et kaebus valimisteenistuse toimingu peale tuleb kõigepealt esitada VVK-le, mida EKRE ei ole VVK andmeil teinud. Riigikohtule saab kaebuse esitada alles pärast asja lahendamist VVK-s. Seega ei kuulunud kaebuse lahendamine riigikohtu pädevusse ja see jäeti läbi vaatamata.

"EKRE ei läbinud kohtueelset menetlust. Ta ei pöördunud kõigepealt valimiskomisjoni ja otsustas mööda minna sellest. Paraku seadusandja on ette näinud, et tuleb läbida valimiskomisjoni etapp. Antud juhul ei ole valimiskomisjon veel kinnitanud valimistulemusi. Seda on tehtud ainult valimisteenistuse tasandil ja tema toimingud saaks EKRE vaidlustada valimiskomisjonis. Ja siis kui valimiskomisjoni otsus ei meeldi, saab ta tulla riigikohtusse," ütles riigikohtu esimees Villu Kõve "Aktuaalsele kaamerale".