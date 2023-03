Vanasadama trammitee ehitus puudutab tuhandeid ärisid

Tallinna kesklinnas alanud ulatusliku trammitee ehituse tõttu on Laikmaa tänava äärde ja lähedusse jäävad ärid tänava sulgemiste tõttu ärevil, ent loodavad, et poolteist aastat kestvad ehitustööd kellelegi saatuslikuks ei saa.

Kuigi ehitaja soovitas Viru Keskusel uksed selleks ajaks sulgeda, jääb kaubanduskeskus tööle kogu ajaks. Jalakäijatele jäävad avatuks kõik 15 sissepääsu, avatuks jääb ka parkimismaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Viru Keskuses on täna 115 erinevat ettevõtet. Ja eks ta moel või teisel mõjutab kõiki. Lisaks igapäevaselt 40 000 külastajat. Loomulikult, eks see mõju on," ütles Viru Keskuse juht Gertti Kogermann

Kogermann ei osanud pakkuda, kui palju keskuse käive ja külastatavus väheneda võib. "Aus vastus on, et ega me keegi ei tea seda täpselt, sest sellist eksperimenti südalinnas nii pikalt pole varem tehtud. Eks kaupmehed on kõik pisut murelikud, ja aktiivne suhtlus käib igapäevaselt," lausus ta.

See tähendab, et Viru Keskus on vajadusel valmis oma Laikmaa tänava äärsetele väikestele äridele vastu tulema, et neil nina vee peale jääks.

Viru Keskusest üle tee asuv Tallink City hotell ei kavatse samuti ehituse ajaks uksi sulgeda. Sellest, et maja ees käib ehitus ja taksoga hotelli ette pääseda ei pruugi, annavad nad Tallink Hotelsi juhi Ave Svartsi sõnul oma klientidele teada kolm päeva ette.

"Me võtame iga päeva, nii nagu ta tuleb ja vaatame siis, mis on see õige sõnum klientidele lähenemiseks. Kui see nende viibimine ei ole väga pikk, siis neid väikesi ebameeldivusi talutakse ehk leebemalt. Kui on täismaja, siis ilmselt tuleb inimesel ka tänavamüra sees oma päev veeta. Aga me oleme saanud ehitajalt kinnituse, et ei öösiti ega nädalavahetuseti ehitustegevust ei kavandata," rääkis Svarts.

Nii Viru Keskus kui ka Tallinki hotell leiavad aga, et linn pole oma kommunikatsioonis olnud tasemel. Nii oodanuks ettevõtted infot trammitee ehitusest varem kui möödunud aasta lõpus ning ehitustegevus oleks korraldatud nii, et liiklus ei seisaks 1,5 aastat.

Abilinnapea Vladimir Svet möönab, et trammitee ehitus mõjutab umbes 100 000 elanikku ja tuhandeid ärisid, kuid see on paratamatus.

"See etapp on veel suhteliselt leebe võrreldes nende muudatustega, mis toimuvad peale laulupidu, siis kui suured ristmikud lähevad ehitusse," ütles Svet.

Samas kinnitas ta, et kiirabiautod, päästeautod, politsei, prügiautod saavad kõikidele kinnistutele ligi. Ning ka kohalikud elanikud saavad oma majadele ligi.

"Äripindade kasutajad saavad oma pindadele ligi. Ning jalakäijate liiklus on tagatud kõigil nendel tänavatel kogu selle ehituse ajal. Kui meil on võimalus mingi tänavajupp, mingi tänavalõik avada varem, avada kasvõi ajutiselt, nagu me teeme praegu Pronksis, siis me muidugi seda teeme," ütles Svet.