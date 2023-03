Ukraina võib hakata Venemaad kutsuma Moskooviaks

Petitsioonis leitakse, et Ukraina peaks ametlikult nimetama Venemaad Moskooviaks. See nimi pärineb 13. sajandist ja viitab aladele tänapäeva Loode-Venemaal.

Ukraina ja Venemaa vaidlevad selle üle, kumb riik on Kiievi-Vene õigusjärglane. Zelenski vastas petitsioonile ja ütles, et seda küsimust tuleb hoolikalt kaaluda. Zelenski sõnul tuleb ka arvestada võimalikke rahvusvahelisi õiguslikke tagajärgi, vahendas Politico.

Petitsiooni autori sõnul on nimemuutus õigustatud, kuna siis saaks läbi Venemaa sekkumine Kiievi-Vene ajaloosse.

"Välismaalaste jaoks tunduvad nimed nagu Vene (Rus) ja Venemaa peaaegu identsed. Nagu see oleks ühe riigi nimi. See tekitab rahvusvahelisel tasandil segadust. Kirjutatakse ilukirjanduslikke raamatuid, tehakse filme, kus Vene (Rus) näidatakse Venemaana, see on vastuvõetamatu," teatas petitsiooni autor.

Peeter I nimetas 1721. aastal Moskva tsaaririigi ehk Moskoovia ümber Vene impeeriumiks. Mõned ajaloolased leiavad aga, et juba tsaar Ivan Julm nimetas 16. sajandil Moskva tsaaririigi ümber Venemaa tsaaririigiks.

Kreml jõudis juba Ukraina petitsiooni kritiseerida. "See on järjekordne tõend katsest, kuidas Ukrainast tahetakse luua Venemaa-vastane riik," väitis Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.