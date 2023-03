Koolid saavad tulevikus ise lapsi koolist välja arvata

Haridus- ja teadusministeerium soovib muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseadust nii, et koolil oleks võimalik koolikohuslasest õpilane koolist väljaarvata. Seadusemuudatuse ajendiks on mõned Ukraina pered, kes on Eestist lahkunud, aga on unustanud kooli sellest teavitada.

Haridus- ja teadusministeerium saatis esmaspäeval seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusringile.

"Kui üldjuhul võetakse kooli vastu ja sealt välja õpilase vanema esitatava vastavasisulise taotluse alusel kooli direktori otsusega, siis on paljudel juhtudel praktikas ilmnenud, et Ukrainast Eestisse saabunud isikud lahkuvad Eesti riigist ilma kooli või kooli pidajat eelnevalt teavitamata. Samas ei võimalda praegune regulatsioon koolil last ka ise õpilaste nimekirjast välja arvata kuigi ta enam õppe- ja kasvatustegevuses ei osale," kirjutas ministeeriumi esindaja seaduse muutmise seaduse seletuskirjas.

"Et koolil tekiks alus anda välja õiguspärane haldusakt ehk arvata õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja, tuleb selline alus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 28 lõikes 1 sätestada," lisas ministeeriumi esindaja.

Ministeerium leiab, et sarnane täiendus on vajalik teha ka koolieelse lasteasutuse seadusesse, kuna neil ei ole alust arvata, et isikud, kes lahkuvad Eestist esitamata avaldust koolist väljaarvamise kohta, teeksid seda koolieelsete lasteasutuste puhul.

"Eelduslikult on paljudes välisriigist saabunud ning siit lahkunud peredes nii kooliealisi kui ka koolieelses eas lapsi ning probleemiks võib kujuneda ka see, kui riigist lahkunud lapsed jäävad koolieelsete lasteasutuste nimekirja. Kuna mitmetel kohalikel omavalitsustel on raske tagada lasteaiakohti ka kohalikele lastele, ei saa me lubada sellist praktikat, mis ligipääsu lasteaiakohtadele veelgi vähendab," kirjutatakse seletuskirjas.

Statistika: 8481 Ukraina last Eesti koolis

Eelmise aasta septembri seisuga oli Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud 5379 Ukraina last/noort. Selle aasta 27. veebruari seisuga on EHIS-es registreeritud 8481 last/noort.