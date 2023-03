USA avaldas Musta mere drooniintsidendi video

Ameerika Ühendriikide Euroopa vägede väejuhatus avaldas Mustal merel USA MQ-9 Reaper drooni ja Vene hävituslennuki vahel toimunud intsidendi video. Videos on näha Vene lennukit lähenemas USA droonile.

USA relvajõudude meediakeskuse (dvidshub) teatel on video pikkust toimetatud, kuid videos näha olevad sündmused toimusid selles järjekorras nagu nad videos on näha.

USA süüdistas juba teisipäeval drooni alla kukkumises Venemaad, kelle õhuväe Su-27 hävituslennuk pritsis drooni pihta korduvalt kütusemahutist lennukikütust. Seejärel lendas hävitaja drooni propelleri vastu, mistõttu droon kukkus alla. Intsident toimus rahvusvahelises õhuruumis. Vene kaitseministeerium sõnul ei seganud ega häirinud nende lennukid USA drooni lendu.

Nii Venemaa kui ka USA on teatanud, et soovivad alla kukkunud drooni jäänud merest üles leida. USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby sõnul ei pruugi Musta mere kohal alla kukkunud drooni enam tõenäoliselt võimalik üles leida, kuna see kukkus alla piirkonnas, kus meri on sügav.

USA avaldas kaardi, kus märgitud drooni võimalikud alla kukkumise kohad

Ameerika Ühendriikide Euroopa ja Aafrika õhuvägede esindus avaldas neljapäeval kaardi, kus on ära märgitud kolm võimalikku kohta Mustal merel, kuhu droon võis teisipäeval kukkuda.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG