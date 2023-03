Kohus lõpetas Clyde Kulli menetluse otstarbekuse kaalutlusel

Omastamises ja kelmuses süüdistatud Kull tunnistas 1. märtsil toimunud kohtuistungil talle etteheidetavate tegude toimepanemist, kahetses tehtut, väljendas valmisolekut tekitatud kahju hüvitada ja palus avalikult vabandust maksumaksja raha väärkasutamise pärast. Kulli ütluste analüüsimise järel leidis prokuratuur, et kriminaalasi on võimalik lõpetada tema suhtes karistusotsust tegemata.

Teisipäeval nõustuski kohus prokuratuuri argumentidega ja lõpetas Kulli süüasja menetluse otstarbekuse kaalutlusel. Kull peab kohtumääruse tegemisest 15 päeva jooksul hüvitama kahju summas 7541,57 eurot ja tasuma riigituludesse 25 000 eurot. Kriminaalmenetluse käigus tekkinud õigusabikulud jäävad Clyde Kulli enda kanda. Kohustuste tähtaegse täitmata jätmisel uuendab kohus kriminaalmenetluse.

Kullile heideti ette kahte rahaliste vahendite väärkasutamise juhtumit perioodil 16. veebruar 2016 kuni 21. jaanuar 2021, kus ta näitas hüvitamisele kuuluvate esinduskuludena kulusid, mis tegelikkuses seondusid tema enda ja tema lähikondsetega. Selliselt tekitas ta kahju kogusummas 7541,57 eurot.

Prokuratuur põhjendas oma soovi lõpetada menetlus sellega, et Kull tunnistas talle etteheidetavate tegude toimepanemist, väljendas kahetsust ja valmisolekut kahju hüvitamiseks ning palus avalikult vabandust. Tegemist on karistust kergendavate asjaoludega. Lisaks tõi prokuratuur välja, et kaasuses puudub avalik menetlushuvi: Kull on kriminaalkorras karistamata ja vaatamata sellele, et ta on avalikkuse usaldust kuritarvitanud, pole ta pannud toime karistusseadustiku 17. peatükis nimetatud ametialaseid süütegusid. Kuna ta on valmis hüvitama tekitatud kahju ja tasuma riigituludesse 25 000 eurot, siis on tema suhtes karistusõiguslikud eesmärgid saavutatavad tema karistamisest erineval viisil.

Kahju hüvitamine ja 25 000 euro suuruse rahaline kohustus annab ka ühiskonnale signaali, et kuritegude toimepanemine ei tasu end ära, õigusnormid kehtivad ühetaoliselt kõigi jaoks ja lisaks kahju hüvitamise kohustusele kaasnevad rikkumiste toimepanemisega ka sageli arvestatavad rahalise väljaminekud, edastas kohtu pressiesindaja.

Kull: pikk menetlus oleks olnud kahjulikum

Kull selgitas meediale saadetud avalduses, et loobus enda õigeks mõistmise taotlemisest ja otsustas nõustuda, et kriminaalasi lõpetatakse oportuniteediga, kuna vastasel juhul oleks teda ja Eesti riiki kahjustanud kohtuprotsess veel aastaid veninud.

"Pärast ligi kaheaastast kohtueelset menetlust lõpetas kohus täna otstarbekuse kaalutlusel minu kriminaalasja seoses 30 esinduskulu toidutšekiga ajavahemikust 2016–2020. See on olnud pikk ja suurt ressurssi nõudnud protsess," märkis Kull.

"Otsus nõustuda kriminaalasja lõpetamisega oportuniteediga ja ennast kohtus mitte lõpuni kaitsta ei tulnud lihtsakäeliselt. Kaalusin süvitsi enda, oma pere ning Eesti Vabariigi huve. Kuigi minu jaoks isiklikult oli vägagi oluline saada õigeksmõistev otsus, siis ei saanud ma eitada aastatepikkuse menetluse negatiivseid mõjusid nii minule kui ka Eesti välissuhetele ja -diplomaatiale, mille ülesehitamisse ja arendamisse olen ma panustanud peaaegu kogu oma karjääri, aastast 1991. Oma süütuse tõestamiseks oleksin muuhulgas pidanud omal kulul kutsuma tunnistajatena kohtusse ligi 50 välisdiplomaati ja valitsusametnikku üle kogu maailma. See oleks tähendanud veel kuude, kui mitte aastate pikkust keerulist ja ettearvamatut kohtuprotsessi, rääkimata mainekahjust Eesti riigile ja Eesti välisteenistusele," tõdes endine diplomaat oma avalduses.

Ta tänas Eesti ja välismaa kolleege toetuse eest ja avaldas lootust, et teisipäevane Harju maakohtu otsus toob õigusrahu ja lubab tal eluga edasi minna.