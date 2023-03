Peterburi tee remondi algus lükkub tõenäoliselt järgmisele aastale

Tallinn on valmis Peterburi tee rekonstrueerimise esimese etapiga alustama, kuid praegu oodatakse Rail Balticu meeskonnalt infot, kas Ülemiste terminali ehitus algab tänavu või mitte, lausus Svet.

"Rekonstrueerimise otsus on praegu langetamisel, kuna meil endal oleks valmidus alustada Peterburi tee esimese etapi rekonstrueerimisega juba sellel aastal. Aga arvestades sellega, et rekonstrueerides Peterburi tee koos kommunikatsioonidega, jäävad samasse kanti Rail Balticu Ülemiste terminali kommunikatsioonid, on igati mõistlik teha neid korraga, muidu võib tekkida vajadus ühes ja samas kohas teha kaevamisi mitme aasta vältel," lausus ta.

"Räägime läbi Rail Balticu tiimiga, mis on nende graafik ja kui ei tule mingeid ootamatusi siis tõesti Peterburi tee rekonstrueerimise ja Ülemiste terminali rajamise tööd võivad alata järgmisel aastal," lisas abilinnapea.

Kui aga peaks selguma, et Ülemiste terminali ehitust ei suudeta alustada ka järgmisel aastal, läheb Tallinn oma plaanidega edasi, ütles Svet. Üks võimalus on, et remonti alustatakse hoopis Väo liiklussõlme poolsest otsast.

"Tallinnal ei ole plaani lükata edasi Peterburi tee rekonstrueerimist pikemaks ajaks. Kui räägime järgmisest aastast, siis leiame enda jaoks mingi loogika – kui ei alusta sel aastal ehitust, pühendame rohkem ressurssi järgmiste lõikude projekteerimisele, et saaks ühe korraga ehitada suurema osa Peterburi teest. Kui Rail Baltic järgmisel aastal ei jõua alustada töödega, siis püüame leida võimalust, kuidas oma projektiga alustada. Võib-olla alustame teisest otsast või teise etapiga, et vältida seda, et üks teelõik saab kaks korda üles kaevatud," lausus Svet.

Svet ütles mullu septembris ERR-ile, et peaaegu valmis on projekteeritud Peterburi tee Majaka-Väike-Paala lõik ning ümberehitustööd peaksid algama 2023. aasta kevadel. Tööde pikkuseks pakkus Svet toona kuus kuni kaheksa kuud.

Esimene lõik on lühike, kuid Svet ütles, et see ei tähenda, et mitmekilomeetrine Peterburi tee tehaksegi korda mõnesajameetriste lõikudena.

Peterburi tee remondiks on Tallinna eelarvestrateegias ette nähtud 40 miljonit eurot. Selle aasta eelarves on eraldatud 1,5 miljonit eurot.