Tallinn alustab Peterburi tee suurt remonti poolekilomeetrise lõiguga

Praeguseks on peaaegu valmis projekteeritud Peterburi tee Majaka–Väike-Paala lõik ning ümberehitustööd peaksid algama järgmisel kevadel, ütles ERR-ile abilinnapea Vladimir Svet.

Lõik on Peterburi tee kogupikkust arvestades üsna lühike. Sveti sõnul tehti otsus, arvestades Rail Balticu Ülemiste terminali ja selle ümbruskonna ehitustöid.

"Plaan on, et järgmisel aastal hakkab Rail Baltic oma töid tegema ja meil oli vaja, et meiepoolsed investeeringud oleksid Rail Balticuga samas rütmis. Ülejäänud Peterburi teel, Väike-Paalast kuni Väo ristmikuni, tuli terve rida igasuguseid tähelepanekuid ja ettepanekuid erinevate ettevõtjatelt, mis asuvad seal teel, kõigil on mõtteid, kuidas korraldada enda ettevõttele ligipääsu. Kuivõrd meil oli vaja pikemalt tegutseda sealsete projekteerimistingimustega, otsustasime, et hakkame Peterburi teed tegema etappidena. See võimaldab paremini planeerida ka eelarvet," rääkis Svet.

Abilinnapea sõnul ei tähenda see, et Peterburi tee renoveerimine jagataksegi mõnesaja meetri pikkusteks lõikudeks.

"Tõenäoliselt järgmine lõik tuleb oluliselt pikem. Me veel ei ole otsustanud, kas hakkame seda kaheks lööma või rohkemateks etappideks. Suure tõenäosusega Väike-Paala–Smuuli lõik hakkab olema järgmine etapp. Edasi tuleb hinnata, kas Smuuli–Väo tehakse ühekorraga või samuti jagatakse, näiteks Smuuli kuni Kuuli tänav ja siis Kuuli kuni Väo ristmik," lausus Svet.

Esimese lõigu ehitustööd peaksid kestma alla aasta, hindas Svet.

"Kui alustame kevadel, siis võiksime jõuda aasta lõpuks sellega valmis, kuus kuni kaheksa kuud võiks olla ehitusaeg," ütles ta.

Sõidutee ehitatakse veidi kitsamaks

Peterburi tee praegust olukorda on häbiplekiks nimetanud ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kuid raha pole varem tööde alustamiseks leitud. Tallinn on arvestanud, et kogu Peterburi tee täielik rekonstrueerimine läheks maksma 40 miljonit eurot, kuid see arvestus tehti enne suure hinnatõusu algust.

Kui palju esimene lõik praeguses olukorras võiks maksma minna, pole Sveti sõnul veel välja arvutatud, sest projekteerimine pole täiesti valmis.

Küll on aga selge, et peale renoveerimist on Peterburi tee äärtes ka jalgrattateed ning mõnes kohas vähendatakse autodele piirkiirust. Ja kuigi tee jääb endiselt 2+2 radadega teeks, siis sõidutee laius väheneb.

"Väheneb nii palju, et bussid ja rekad saaksid siiski sõita, aga mõte on see, et kiirus seal ei ületaks 50 km/h ja Rail Balticu terminali juures, Majaka-Pae piirkonnas plaanime kiiruse viia üldse 40 km/h peale. Pöörame ka sellele tähelepanu, et tekiks korralik jalgrattataristu mõlemal pool Peterburi teed selle mõttega, et nende inimeste jaoks, kes Peterburi tee kandis töötavad või elavad, oleks rattaga liikumine võimalikult kiire ja mugav," lausus Svet.

Svet lisas, et paremaks tehakse ka jalakäijatele mõeldud teid ja ühistranspordipeatusi ning kus võimalik, lisatakse haljastust.

Korda tahetakse teha ka tööstuspiirkonna teed

Sveti sõnul hakatakse peale Peterburi tee ümberehitamist tegelema ka tee äärde jääva tööstuspiirkonnaga, kus tänavad eesotsas Betooni tänavaga on samuti väga kehvas seisus.

"Loogika on lihtne: kui jõuame Peterburi teega ühele poole, siis võtame ette ka Betooni ja Paneeli tänava. Tuleb tunnistada et Lasnamäe tööstuspiirkond oma teedevõrgustikuga ootab ammu investeeringuid ja renoveerimisi. Oluline on see, et me ei taasta seda olukorda, mis oli seal vanasti. Kõigi nende teede rekonstrueerimisega tahame tagada, et inimesed kõnniksid või sõidaksid tuhandete töökohtade juurde võimalikult palju ühistranspordi ja jalgrattaga. Aga rekonstrueerimisega mõistagi säilib sinna ka autotransport," rääkis Svet.

Peterburi tee puhul on korduvalt räägitud riigi võimalikust toetusest, kuid riik pole nõus olnud uueksehitamisse raha panema, öeldes, et tegu Tallinnale kuuluva teega.

Sveti sõnul on praegune plaan tee linna rahaga valmis ehitada.

"Aga vaatame, mis üldse hakkab toimuma. Näeme, et tänaseks on eksperdid ja majandusministeerium tunnistanud, et meil kogu riigis on teedeehitus ja korrashoid alarahastatud. Võib-olla see diskussioon viib selleni, et riik siiski teadvustab seda, et riigiteid on vaja korras hoida ja selleks on vaja oluliselt rohkem investeerida," lausus ta.

Riik ehitas Euroopa Liidu raha toel täiesti ümber Peterburi tee idapoolses otsas asuva Väo ristmiku, ehitustööd kestsid pea kaks aastat ja lõppesid tänavu jaanuaris.