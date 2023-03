Koalitsioonikõneluste pidajad on jõudnud detailsete rahaküsimuste aruteluni

Reformierakonna juhi Kaja Kallase sõnul on koalitsioonikõnelused jõudnud detailsete rahaga seotud küsimuste faasi, kus käiakse rida-realt üle, millised on erakondade soovid ning võimalikud kärpekohad.

"Oleme kaks päeva saanud erinevaid ülevaateid riigi rahanduslikust seisust, uued prognoosid tulevad järjest välja," rääkis Kallas koalitsioonikõneluste pressikonverentsil.

Esmaspäeval said koalitsioonikõneluste osalised ülevaate eurorahade olukorrast ja plaanidest. Kallase sõnul korrigeeritakse prognoose allapoole ja olukord on raskem kui varem arvati. "Mis tähendab palju raskeid otsuseid, mida järjest murdma hakkame," rääkis ta.

"See tuleb see faas koalitsiooniläbirääkimistest, kus tuleb öelda, et midagi pole kokku lepitud, kuni kõik pole kokku lepitud," ütles Kallas.

Eesti 200 esimehe Lauri Hussari sõnul said poliitikud pildi, milline on riigi rahaline seis, tema sõnul on olukord seotud varasemate valitsuste kulutustega. "Aastatel 2018 kuni 2021 on riigi rahandusele lähenetud pehmelt öeldes loominguliselt. See on suuresti tinginud selle, et eelarvemiinus on märkimisväärne ja peame leidma lahendusi, kuidas eelarvemiinust kärpida," ütles ta.

Ühtlasi arutasid tulevased koalitsioonipartnerid kodulähedaste algkoolide säilitamise küsimust. Selles esialgu kokkuleppele ei jõutud, kuid sõnastati põhimõtted, ütles Hussar. Seejuures arutatakse, kas riigil on võimalik leida väikekoolide pidamiseks lisaraha ja sõlmida kokkuleppeid omavalitsustega.

Abieluvõrdsuseks Reformierakonnal hääli koos ei ole

Küsimusele, kas teiste teemade seas on koalitsioonikõnelustel arutatud ka abieluvõrdsust, vastas Kallas, et teemat arutati põgusalt, kuid selle juurde tullakse veel tagasi. Reformierakond eelistab abieluvõrdsusele kooseluseaduse rakendusakte.

"Meie erakonnal on selge seisukoht. Me oleme valmis tegema ära kooseluseaduse rakendusaktid. Nende järgi kõik seadused, kus on kirjas abielu – sinna juurde tuleks ka registreeritud kooselu. Ehk kõik inimesed, kes on registreeritud kooselus, saaksid samad õigused. Selle jaoks on meil hääled koos," ütles Kallas.

Abieluvõrdsuse vastuvõtmiseks Kallase sõnul riigikogus piisavalt hääli ei ole. "Meil on võimalus valida, kas läheme võtma ette midagi, mida ei suuda ära teha, teades, et ühiskonnas see tekitab väga suurt vastuseisu," sõnas Kallas. "Resultaat on see, et nendel inimestel on täpselt samad õigused, mis abielus olevatel inimestel ehk see on tegelikult eesmärk."

Hussar märkis, et Eesti 200 programmis on abieluvõrdsus sees. "See arutelu seisab veel ees ja saab olema samamoodi põhjalik, nagu teiste teemade arutelud on toimunud," ütles ta.

Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul toetab Sotsiaaldemokraatlik Erakond nii kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist kui ka abieluvõrdsust. "Meil on mandaat seda teemat läbi rääkida, selle kohapealt on meie seisukoht selge," ütles ta.

Ministrid peavad kärpekohad leidma riigieelarve kokkupanemise ajaks

"Sisulisi kokkuhoiukohti või reforme, mida igas valdkonnas teha tuleks, peab ette võtma valdkonna minister. Meil on kokkulepe, et kahe esimese kuu jooksul ministrid püüavad sisulisi lahendusi oma valdkonnas leida," ütles Kallas.

Kahe kuu pärast algab riigieelarve kokkupanemine ning selleks ajaks peavad olema kärbete suunad selged, sõnas Kallas.

Koalitsioonileping saab allkirjad riigikogu kogunemise ajaks, kuna vajab kõigi koalitsiooniliikmete allkirju. "Kas saame kokkuleppe sisult varem kokku – jah, me peame selle varem kokku saama, sest peame kokku leppima ministrikandidaadid," rääkis Kallas.

Ministriportfellide jaotuses lepitakse kokku kõneluste lõpus, kui kõik sisulised kokkulepped on olemas. Siis otsustatakse ka see, kas ministrikohti kujundatakse ümber.

"Meil on erinevad visioonid, milliseid ministeeriumeid kuidas ümber kujundada, millised ministrid võiksid jääda ja millised mitte," ütles Kallas.