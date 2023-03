Ungari valitsusnõunik: Rootsi ei saa NATO-sse, kuna ei austa Ungarit

Ungari valitsuse ingliskeelses infoportaalis About Hungary toodi esile kolm põhjust, miks Ungari ei saa toetada Rootsi liitumist NATO kaitsealliansiga. Teksti autor on Ungari valitsuse nõunik Zoltan Kovacs, kelle sõnul on Rootsi pidevalt õõnestanud kahe riigi vahelisi suhteid. Teise kriitikapunktina nimetab Kovacs Rootsi suhtumist teistesse riikidesse moraalselt ülbeks ning kolmanda kriitikapunkti kohaselt ei austa Rootsi teisi riike.

Riikidevaheliste suhete õõnestamine

Ungari ja Rootsi suhete õõnestamise all pidas Zoltan Kovacs oma kirjatükis silmas pidevat Rootsi kriitikat Ungari pihta ning enda poliitilise mõjuvõimu kasutamist Ungari huvide kahjustamiseks. Kovacsi sõnul ei ole tegu tavapärase poliitilise võitlusega Brüsselis ning see ei piirdu Rootsi vasakpoolsetega. Zoltan Kovacs nimetab Rootsi poliitikute käitumist avalikult vaenulikuks ning see on tema sõnul aastaid kestnud.

Ühe näitena toob valitsusnõunik Zoltan Kovacs esile praeguse Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni Ungari pihta tehtud kriitika 2021. aastal, milles Kristersson rõhutas, et Euroopa Liidu ülesanne on Ungaris toimuvate arengute murdmine ning Ungari valitsuse survestamine ja opositsiooni toetamine. Kristersson oli tollal parempoolsete Rootsi moderaatide juhi rollis opositsioonis.

Zoltan Kovacs tõi teise näitena esile Rootsi Euroopa Liidu asjade ministri Jessika Roswalli sõnavõtu, milles Roswall nõudis Euroopa Liidult selget käitumist Ungari suhtes. Kovacsit häiris Roswalli nõue, et Euroopa Liit lõpetaks tingimuslikusse mehhanismi kaudu maksed Ungarile. Zoltan Kovacsi sõnul on see taktika Ungari verest tühjaks jooksutamiseks.

Valitsusnõunik Zoltan Kovacs viitaks lisaks ka Rootsi töö- ja integratsiooniministri Johan Pehrsoni sõnavõtule 2022. aasta maikuus, milles Pehrson nimetas Ungari valitsust ksenofoobseks ja rahvuslikuks ning õigusriigi põhimõtteid õõnestavaks. Sellele tsitaadile lisaks Kovacs remargi "mida iganes see tähendab".

Moraalse üleoleku murenemine ja austuse puudumine

Teise suurema põhjusena tõi Zoltan Kovacs esile, et samal ajal, kui Rootsi nimetab Ungari valitsust ksenofoobseks, põletati Rootsis avalikult koraani koopiat. Koraani põletamise intsident toimus samal ajal, kui peeti kõnelusi Türgiga Rootsi ja Soome NATO-ga liitumise üle. Hiljem selgus, et koraani põletamisega oli seotud Kremliga seotud paremäärmuslane.

Kui "Rootsi moraalse üleoleku murenemine" piirdus võrrelduna esimese punktiga vaid kahe lõiguga, siis kolmandaks kriitikapunktiks oleva "austuse puudumise" kriitika teemal kirjutas Zoltan Kovacs tervelt kaheksa lõiku.

Zoltan Kovacs rõhutas, et nii Ungari peaminister Viktor Orban kui ka välisminister Péter Szijjártó ning riigi president Katalin Novák on mitmeid kordi öelnud, et Rootsi ja Soome liitumine NATO-ga on õigustatud ega kahjusta Ungari huve. Kuna aga Ungari ning Rootsi suhted on kehvad, siis tuleb Kovacsi sõnul nendes küsimustes selgus saada.

Oma kirjatüki lõpus rõhutas Zoltan Kovacs, et tegemist on ajakriitilise küsimusega ning kogu regiooni julgeolek sõltub sellest. Seetõttu oleks Kovacsi sõnul kõigi huvides, kui rootslased hakkaksid omaks võtma ühiseid eesmärke. Samas ei olevat rootslased Kovacsi sõnul veel valmis oma vimmast Ungari vastu loobuma. Rootsi ja Soome esitasid ametliku taotluse liituda NATO-ga 2022. aasta maikuus.

Euroopa parlament tunnistas 2022. aasta augustis Ungari valitavaks autokraatiaks, kuna see on praeguse valitsuse ajal ajal minetanud demokraatia tunnused ning Ungaris ei järgita enam demokraatlikke norme ega standardeid.

Freedom House'i kohaselt on Ungari osaliselt vaba ühiskond, kus on mõningal määral piiratud nii kodanikuvabadusi kui ka märgatavalt poliitilisi vabadusi. Ungari peaminister Viktor Orban on Ungaris võimul olnud alates 2010. aastast. Rootsit peab Freedom House samas vabaks ühiskonnaks.