Belitšev: mitme kõrge politseiniku ametist eemaldamine ei kahjusta tööd

Politsei- ja piirivalveametis (PPA) on seoses selle senisele juhile Elmar Vaherile kahtlustuse esitamisega temaga sarnaselt ametist kõrvaldatud veel kolm tippjuhti, kuid see ei sega ameti tavapärast tööd, ütles PPA peadirektori kohuseid täitev Egert Belitšev.

"Keskkriminaalpolitsei, sisekontrolli ja operatiivbüroo juht on uurimise ajaks ajutiselt ametist kõrvaldatud ning nende ülesandeid täidavad asendajad. Tegemist on samade asendajatega, kes täidavad nende ülesandeid näiteks puhkuste ning lähetuste ajal, nii et PPA juhtimine seetõttu ei kannata ja kõik vajalik saab tehtud," ütles PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Belitšev, kellest saab pärast Vaheri ametiaja täitumist 1. mail ameti uus peadirektor.

Belitšev teatas eelmisel nädalal, et endise kõrge politseiametniku Eerik Heldna väidetava fiktiivlepinguga, mille kahtlustuse kohaselt käski sõlmida Vaher, on seotud PPA töötajatest ka keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere, PPA sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna ja keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo juht Toomas Lõhmus.

Teadaolevalt ei ole uurimisorganid kolme tippjuhi ametist kõrvaldamist seoses kriminaalmenetlusega nõudnud, otsuse tegi PPA praegune juhtkond.

Kaitsepolitsei esitas kelmuse kahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse Elmar Vaherile. Kahtlustuse kohaselt vormistati Heldna tema soovil ja Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikkuses töötas juba aasta aega. Nii Vaher kui ka Heldna on oma otsest süüd eitanud.

Siseminister Lauri Läänemets algatas nii politsei- ja piirivalveametile kui ka kaitsepolitseiametis teenistusliku järelevalve.