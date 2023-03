Belitšev: juhtumiga on seotud ka Alavere, Pärkna ja Lõhmus

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Egert Belitševi sõnul on Eerik Heldna väidetava fiktiivlepinguga seotud PPA töötajate seas on ka keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere, PPA sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna ja keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo juht Toomas Lõhmus.

"Mul on väga kahju, et sellised kahtlused on tekkinud ja kindlasti on see organisatsioonile suur löök. Praegu on oluline tõde välja selgitada ja samal ajal tagada tavapärase töö jätkumine," ütles Belitšev.

Belitševi sõnul teeb PPA kaitsepolitsei ja prokuratuuriga igakülgset koostööd, et asjas selgus saada.

"Sain sellest juhtumist teada eile ja olen sellest ajast alates suhtluses koostööpartneritega kui ka asutuse sees kolleegidega suhelnud, et asjaolud välja selgitada. Siseministeerium on algatanud ka teenistusliku järelevalve rotatsioonide osas. PPA vaatab kindlasti ka sisemiselt üle kõik praegused rotatsioonid ja hindame, kas need on mõistlikud," sõnas Belitšev.

Lisaks Elmar Vaherile on Eerik Heldna PPA-sse tööle vormistamisega seotud viis inimest. Belitševi sõnul on nendeks praegune sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna, kes 2019. aastal oli PPA toonase teabehaldus- ja menetlusosakonna juht. Samuti puudutab see Aivar Alaveret, kes on keskkriminaalpolitsei juht, Toomas Lõhmust, kes on keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo juht ning üht PPA personalispetsialisti.

Belitšev märkis, et politseinike roteerimine mõnda teise asutusse on tavapärane praktika ja praegusel hetkel on ligi 50 PPA inimest lähetatud mujale tööle.