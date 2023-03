Uuring: Põlissoomlaste erakond suurendas toetust

Koonderakond on viimaste kuude jooksul oma populaarsust kaotanud, kuid on endiselt esikohal. Koonderakonna toetus on praegu 19,8 protsenti. Kohe Koonderakonna taga on Põlissoomlased, partei toetus on 19,5 protsenti. Põlissoomlaste toetus on tõusnud 0,5 protsenti, vahendas Yle.

Kolmandal kohal on peaminister Sanna Marini kodupartei (SDP). SDP toetus on 18,7 protsenti.

"Kõik kolm erakonda on üksteisele väga lähedal, igaüks võib neist valimised võita," ütles uuringufirma Taloustutkimus tippjuht Tuomo Turja.

Neljandal kohal on Soome Keskerakond, partei suurendas toetust 1,2 protsendi võrra. Keskerakonna toetus on 10,7 protsenti. Roheliste toetus 9,0 protsenti, vasakliidu toetus on 8,7 protsenti.

Soomes sai teisipäeval läbi eelhääletamise periood. Ametlik valimispäev on 2. aprill pühapäeval. Kokku osales seekord eelhääletamisel 40,1 protsenti valijatest.