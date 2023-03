Madison loobus riigikogust: pole mõtet tulla neljaks aastaks opositsiooni

"Ma ei näe mõtet neljaks aastaks kindlasse opositsiooni. Meil kindlasti mingit väljavaadet valitsuses olemiseks järgmise nelja aasta jooksul ei ole. Ja meie sõnumid jõuavad europarlamendi vahendusel suurema tõenäosusega kohale kui riigikogus," ütles Madison.

"See ei tähenda samas, et me ei peaks opositsioonis tegema nelja aasta jooksul kõvasti tööd, et kasvatada oma toetust," lisas ta.

Samuti saab Madisoni sõnul europarlamendis töötades paremini valmistuda Euroopa Parlamendi valimisteks. "Meil on vaja saada seekord kaks kohta," ütles Madison, kes ka ise europarlamendi valimistel kandideerib.

Jaak Madisoni asemel saab riigikokku Kalle Grünthal, mis oli ka Madisoni üks kaalutlusi võimalikul riigikokku tulemisel. Madisoni ärritas nimelt Grünthali ülesastumine ühes videos koos liikumise Koos esindaja Oleg Ivanoviga, kes ka Vasakpartei ridades riigikokku kandideeris.

Kolmapäeva õhtul ERR-iga rääkinud Martin Helme ütles, et keerukaks osutus ka küsimus Madisoni võimalikust asendusliikmest europarlamendis.