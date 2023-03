Madison kaalub europarlamendist riigikokku tulemist

"Ma ei ole veel otsustanud. Ma ei ole veel päris kindel. Sõltub mitmest asjaolust. Esimene küsimus on see, et kui erakond on neli aastat opositsioonis, siis see eeldab tugevat tööd riigikogus. Euroopa Parlamendis on võimalik tegeleda teemadega, mis on samuti olulised Eestile ja hääl kostub veidi kaugemale, kui istudes riigikogus opositsioonis," rääkis Madison kolmapäeval ERR-ile.

Madisoni sõnul kavatseb ta kandideerida ka 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. "Kui jääda europarlamenti, siis fookus on ainuüksi europarlamendi valimistel esinumbrina kandideerimisel ja eesmärgil saada seekord kaks kohta erakonnale," ütles Madison.

Kui Madison otsustaks jätkata Euroopa Parlamendis, siis saaks tema asendusliikmena uuesti riigikokku pidurdamatute ülesastumiste poolest tuntud Kalle Grünthal. Grünthal sai viimati avalikku tähelepanu, kui esines ühises videos liikumise KOOS esindaja Oleg Ivanoviga, kes ka Vasakpartei ridades riigikokku kandideeris. See video on erakonnas kriitikat põhjustanud.

Oleg Ivanov ja Kalle Grünthal. Autor/allikas: Kaader Youtube videost

"Ega see suurt au tee, kui rahvasaadik võitleb küll õige asja eest, aga koos valede inimestega. Siin ei saa olla võimalust, et meie inimesed esinevad koos liikumistega, kes on Kremli, kas ostetud agendid või kasulikud idioodid," rääkis Madison ERR-ile.

Madisoni sõnul on antud videost räägitud nii Grünthali endaga kui ka arutatud erakonnas laiemalt.

Kui Madison otsustaks Brüsselist ära tulla, oleks tema asendusliige Euroopa Parlamendis Mart Helme.

Grünthal sai riigikogu valimistel 1498 häält.

Grünthal: olin sattunud ebamugavasse olukorda

Grünthal ütles ERR-ile, et kui Madison jätkaks europarlamendis, siis tema igal juhul läheks riigikokku tööle, sest muidu poleks ta sinna kandideerinudki.

Palju kõneainet pakkunud video kohta ütles Grünthal, et sattus selle tegemisega seoses ebamugavasse sundseisu. Nimelt oli Grünthalil enda sõnul vaja videotõendit oma esinemise kohta valimiskomisjoni koosolekul, mille kohta oli Vasakparteil video olemas. See oli seotud Grünthali nüüdseks riigikohtusse jõudnud kaebusega e-valimiste kohta.

Pärast oma esinemist valimiskomisjonis küsis Grünthal välja protokolli. "Kui ma selle sain, oli seal vaid kolm lauset: Kalle Grünthal andis ära oma seletused, valimisteenistus andis oma seletused ja et valimiskomisjon läheb otsust tegema," rääkis Grünthal.

"Ilmselgelt ei ole tegemist mingisuguse protokolliga, mis on seaduse poolt ette nähtud. Siis ma esitasin kaebuse riigikohtule ja kui valimiskomisjon edastas omapoolse seisukoha, siis selgus, et nad olid käitunud minu hinnangul mitte õiguspäraselt, sest valimiskomisjonis ma vaidlustasin tõendid ja rääkisin isikutuvastuse probleemidest. Ma tõin seal väga triviaalse näite, et kui paberhääletuse puhul inimest kontrollitakse tema isikusamasust tema dokumendi ja näo järgi, aga elektroonilise hääletamise puhul me kontrollime ainult ID-kaardi kehtivust. Valimiskomisjon oma vastuses märkis, et seda teemat otsustati mitte arutada, kuna seda valimiskomisjonis ei arutatud, mis oli ilmselge vale. See lause oleks jäänud kõlama ja mul ei oleks olnud tõendit selle kohta, et see on vale," rääkis Grünthal.

Grünthal lisas, et märkas, et kui ta komisjoni koosolekul osales, siis see salvestati, ent valmiskomisjoni vastus oli, et pärast protokolli koostamist salvestus hävitatakse.

"Kuna me nägin, et Ühinenud Vasakpartei sai loa filmida seda valimiskomisjoni koosolekut, siis ma otsisin läbi Facebooki need inimesed üles ja küsisin, kas mul on võimalik kasutada nende videosalvestust. Ja mulle esitati tingimus, et me anname selle videosalvestise minu esinemisega juhul, kui te olete nõus meiega intervjuud tegema. Loomulikult ma ei tahtnud seda teha, aga teades kohtuprotsessi olemust, et kui sul ei ole tõendit, et lükata ümber vastaspoole väiteid, siis ma olin väga halva valiku ees – kas minna riigikohtusse ilma tõendita või sattuda avaliku peksu orbiiti. Ma valisin viimase, sest ma leidsin, et valimisseadust on oluliselt rikutud," rääkis Grünthal.

Grünthal ei osanud omalt poolt pakkuda, miks Vasakpartei esindajad talle sellise tingimuse videosalvestuse kasutamise eest seadsid.

Madisoni kriitika kohta ütles Grünthal, et Madison ei tea asjaolusid.

Grünthal rääkis veel, et tema kaebus erineb sellest, mille on esitanud EKRE esimees Martin Helme, kes taotleb e-valimiste tühistamist, tuginedes põhiseaduse vastasusele.

"Minu kaebus tugineb kehtivale õigusele ehk valimisseadusele," ütles Grünthal.