Mere: peaministril ei pruukinud olla Eesti Energiast tervikpilti

"See ei vasta tõele, sest tegelikult juba märtsis alustati esimeste tegevustega, uuringutega – need protsessid olid pikad," ütles Mere reedel "Terevisioonis" vastuseks viitele, et Kallas süüdistas Eesti Energiat tegematajätmises jahutusvee tagamisel. "Ma ei ütle, et peaminister valetab, aga tal ei pruukinud mitte kõige terviklikum pilt olla. Ma kinnitan üle, et Eesti Energia tegutses ja avariilahendus, n-ö kiirlahendus sai valmis ja testitud ning lahendus saab valmis nii nagu see oli kokku lepitud, selle aasta lõpus," kinnitas Mere.

Tema hinnangul on valitsuse ja ettevõtte nõukogu vahel tekkinud ebakõla põhjuseks see, et kui nõukogu tunneb Eesti Energia tegevust ja siseelu väga hästi, siis väljast vaadates võivad kriitilised hinnangud baseeruda ainult teatud fragmentidel ettevõtte käekäigust.

"Eks igaühel on õigus hinnangule ja me iga kord väga tähelepanelikult kuulame, mida on omanikul öelda või kritiseerida või kiita Eesti Energiat. Ja ka nüüd, kui rahandusminister (kes on Eesti Energia üldkoosolek - toim.) saatis meile kirja, siis me kogunesime kiirelt, esimesel võimalusel, et need tähelepanekud üle käia," rõhutas Mere.

Mere rõhutas ka, et Eesti Energia nõukogu seitsme liikme seas on tippjuhte ning energeetika, põlevkivikeemia ja küberturbe spetsialist. "Me koguneme kord kuus, käime läbi kõik numbrid ja tulemused, puudujäägid ja head pooled, oleme käinud väga palju koha peal – kaevandustes, klienditeeninduses, energiamüügis, (EE tütarettevõttes – toim.) Elektrilevis. Seda eelkõige just eesmärgiga tutvuda süvitsi, kuidas ettevõttel läheb ja kas saab midagi paremini teha. Seetõttu on ka nõukogul väga hea sisevaade ja ülevaade kõikidest ettevõtte eesmärkidest aja tulemustest," rääkis ettevõtte nõukogu esimees.

Peaminister Kallas tõi neljapäeval Eesti Energia juhatust kritiseerides ühe tegematajätmise näitena ka Narva elektrijaamadele vajaliku jahutusvee tagamise. "Valitsus tegi otsuse vist märtsis, kui õigesti mäletan, et need riskid peaks minimeerima. Andsime otsuse Eesti Energiale, augustis selgus, et midagi pole tehtud. Neid olukordi on nii palju, kus meie (valitsus – toim.) kui omaniku esindajad ei ole absoluutselt rahul Eesti Energia juhatusega. Kuidas saab juhatusele maksta preemiat, kui nad pole saanud hakkama ülesannetega, mis neile on pandud," rääkis peaminister.

Mere kaitses reedel ka oma töö lõpetavale ja kaheksa aastat ametis olnud juhatuse liikmetele määratud tasusid, öeldes, et nõukogu otsustas nende maksmise juba veebruaris ning see põhines ettevõttele seatud eesmärkide täitmisel, "mis baseerusid faktidel ja tervikvaatel".