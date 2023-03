Minister soovitab Eesti Energia lahkuvate juhtide tulemustasud üle vaadata

Akkermann põhjendab, et senise juhatuse koostöö üldkoosolekuga on olnud puudulik. Samuti toob minister välja muid asjaolusid.

"Põlevkivielektrijaamade jahutusvee energiajulgeoleku vaate alahindamine ning olulisuse avariilahenduse ebamõistlikult aeglane lahendamine, mis tekitas tõsise riski, et Narva jõe lüüside avamise korral oleks sisuliselt kogu energiatootmine seiskunud, mis omakorda ohustas Eesti elektrisüsteemi laiemalt. Vabariigi Valitsuse suunise, tagada 1000 MW ulatuses juhitavaid tootmisvõimsuseid, mittetäitmine ning selle suunise teisiti tõlgendamine," selgitab minister.

"Elektrilevi AS võimekuse teadlik vähendamine, mille tõttu kaasnes lubamatult aeglane reageerimine ulatuslikule elektrikatkestusele Saaremaal 2022. a detsembris. Sealsed elektrikatkestused kestsid kohati nädala või enam ning põhjustasid suuri probleeme ning kahjusid piirkonna elanikele ja ettevõtetele," lisab Akkermann.

Samuti toob minister põhjuseks segadused arvetega ning läbimõtlematu kommunikatsiooni.

"Selle näideteks on elektrihüvitise arvestamine etteulatuvalt, ultimatiivne ja väga lühikese etteteatamisega hinnatõusu teade või vale keelevaliku ja eksitavate andmetega kliendikirja saatmine."

Lisaks teeb rahandusminister ettepaneku, et nõukogu teeks kaalutletud otsuse lahkuvate juhatuse liikmete konkurentsikeeluga kaasneva tasu maksmisel.

Juhatust on kritiseerinud ka Kaja Kallas

Eesti Energia juhatuse tegevuse suhtes on kriitiline olnud ka Akkermanni erakonnakaaslane, peaminister Kaja Kallas, kes ütles jaanuari alguses antud intervjuus, et see, et ta ei ole olnud Eesti Energia tegevusega rahul, ei ole kellelegi üllatus.

"On olnud väga palju valitsuskabinetis ka arutelusid, kus Eesti Energia juhatus on valitsust pehmelt öeldes alahinnanud. Ma ei saa kõike avada, aga on neid hetki, kus meile esitati puudulikult infot selleks, et paista paremini välja," lausus Kallas.

Veebruaris ütles Kallas, et Eesti Energias pole asjad korras ja riigiettevõtte senine juht Hando Sutter ei saanud jätkata.

Üks peamisi vaidluskohti on olnud Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast, mille kindel toetaja Kallas on, ning see eesmärk saab suure tõenäosusega kirja ka uude koalitsioonilepingusse.

Sutter ja praegune juhtatus lahkuvad ametist märtsi viimasel päeval, praegusest juhatusest jätkab vaid Raine Pajo. Lisaks Sutterile ja Pajole kuuluvad praegu juhatusse Andri Avila, Margus Vals ja Agnes Roos.

1. aprilli alustab uue juhatuse esimehena Andrus Durejko, lisaks temale hakkavad juhatusse kuuluma Pajo, Kelli Toss-Kaasik, Marlen Tamm ja Kristjan Kuhi.

Eesti Energia teenis mullu 128 miljonit eurot kasumit, mis on üle kolme korra rohkem kui 2021. aastal. Valitsus kinnitas teisipäeval Eesti Energia poolt 2023. aastal riigieelarvesse makstavate dividendide summaks 68,9 miljonit eurot.