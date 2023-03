Venemaa eesistumine ÜRO julgeolekunõukogus saab kriitikat juba enne algust

Vene Föderatsioon saab rotatsiooni korras 1. aprillil ÜRO julgeolekunõukogu eesistujaks olles selles rollis aprilli lõpuni. Märtsis oli julgeolekunõukogu eesistuja Mosambiik ning maikuus saab seda rolli kanda Šveits.

Kuna Venemaa tungis eelmise aasta veebruaris Ukrainale sõjaliselt kallale, siis on Venemaa eesistumist juba enne selle algust kritiseeritud. Vene eesistumise vastu on kirjutatud arvamuslugusid nii Politicos, ajakirjas The Time, The Guardianis kui ka Ukraina ingliskeelsetes väljaannetes The Kyiv Post ja The Kyiv Independent. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba nimetas Venemaa eesistumist ÜRO julgeolekunõukogus halvaks naljaks.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it's waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can't be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Kriitika keskmes on vastuolu Venemaa sõjalise agressiooni ja ÜRO harta vahel, milles on kirjas, et organisatsioon on loodud rahu ja julgeoleku tagamiseks ning, et kõik liikmesriigid lahendavad oma rahvusvahelised erimeelsused rahumeelsel viisil. Venemaa on korduvalt kasutanud ära enda rolli ÜRO julgeolekunõukogu liikmena, et õigustada sõda Ukraina vastu.

The Guardiani toimetaja Julian Borger spekuleeris, et USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia viivad tõenäoliselt oma diplomaatilise esinduse tasandi Venemaa eesistumise ajal nende korraldatud ürituse puhuks madalamaks, kuid ükski ÜRO liikmesriik ei plaani teadaolevalt teistsugust protesti või boikotti. Ukraina suursaadik ÜRO-s Serhi Kõslõtsõa samas hoiatas, et püsib julgeolekunõukogu tööst aprillis eemal, kui tegemist ei ole just hädaolukorraga.

Ukraina välisministeerium avaldas 2022. aasta lõpus teate, milles seadis kahtluse alla mitte ainult Venemaa ÜRO julgeolekunõukogu liikmesuse, vaid ka Venemaa kuulumise ÜRO-sse. Ukraina juhtis tähelepanu, et Venemaa ei saanud julgeolekunõukogu liikmeks ÜRO harta kohaselt, kuna selle liige on ÜRO alusdokumendi järgi Nõukogude Liit, mitte Venemaa. Juriidiliselt korrektne oleks olnud 1991 kinnitada Venemaa kuulumine julgeolekunõukogu koosseisu ÜRO peaassamblee hääletusega.

Eelmine kord oli Venemaa ÜRO julgeolekunõukogu eesistuja 2022. aasta veebruaris. ÜRO julgeolekunõukogus on 15 liiget, kellest Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on selle kogu alalised liikmed. ÜRO Peassamblee toetas 2022. aasta märtsis ülekaalukalt resolutsiooni, milles mõisteti Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu hukka.