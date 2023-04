Akkermann: uus valitsus vaatab Eesti Energia omanikuootuse üle

Kehtiva omanikuootuse kinnitas toonane rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus mullu augustis. See Elektrilevi Eesti Energiast lahutamist ei sõnasta, kuid ettevõtte eraldamine on olnud praeguse valitsuse seisukoht.

"Ma arvan, et need asjad arutatakse veel läbi ja kindlasti peale seda, kui uus valitsus on ametisse astunud," ütles Akkermann.

Peaminister Kaja Kallas on öelnud, et Elektrilevi Eesti Energiast eraldamine on kavas ka uuel koalitsioonis, kuid millises vormis seda tehakse, pole veel otsustatud. Võimalik on Elektrilevi kui jaotusvõrgu omaniku liitmine põhivõrgu omaniku Eleringiga või täiesti uue ettevõtte loomine.

Aprillist alustas tööd Eesti Energia uus juhatus, mille esimees on Andrus Durejko. Lisaks kuuluvad juhatusse Kelli Toss-Kaasik, Marlen Tamm, Kristjan Kuhi ja ka eelmisesse juhatuse koosseisu kuulunud Raine Pajo.

"Olen ise kohtunud Andrus Durejkoga ja Elekterilevi eraldamist peab hakkama lahti harutama. Selles osas valitsuse suunis ei ole muutunud," sõnas Akkermann.

Mullu augustis Eesti Energiale kehtestatud ootused: