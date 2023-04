Elektri universaalteenusest on loobunud kaks kolmandikku kodutarbijaist

Universaalteenusest on loobunud kaks kolmandikku elektri kodutarbijatest. Kõigi elektrimüüjate peale kokku on universaalteenuse kliendiks jäänud ligi 100 000 inimest ja seda vaatamata asjaolule, et tavapaketid on soodsamad.

Elektribörsi hind on juba kolm kuud olnud odavam universaalteenusest, mille hind ületab elektrimüüjatel 19 senti kilovatt-tunni eest. Kuigi märtsis läks börsi hind veelgi soodsamaks, sest kilovatt-tund maksis 10,4 senti, kasutab veel suur hulk elektri kodutarbijatest universaalteenust.

"Märtsis saatsime 200 000 kliendile pakkumised välja, et vahetada pakett kas börsi või fikseeritud hinna vastu ja 102 000 klienti loobus. Tänaseks on jäänud universaalteenusele 89 000 klienti ja seal nad praegu on," rääkis Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparov.

Kokkuvõttes on kolme kuuga Eesti Energias universaalteenusest loobunud kaks kolmandikku klientidest, ütles Kasparov.

Teisel suuremal elektrimüüjal Alexelal on loobujaid vähem.

"Natukene üle poole klientidest on universaalteenuselt lahkunud, valdavalt enamik on neist läinud uude pingevabasse paketti, mis Alexelal on. Teine populaarne valik on börs ja siis kuni viis protsenti lahkujatest on läinud fikseeritud hinnaga paketti," selgitas Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.

Odavaimad Alexela ja Eesti Energia paketid on praegu 40 kuni 45 protsenti universaalteenusest soodsamad. Kasparov selgitas, et märtsis maksab keskmiselt universaalteenuse kasutaja elektri eest 21 eurot rohkem.

Kuid miks pole kõik unversaalelektri kasutajad sellest loobunud?

"Hea küsimus. Me ei ole klientide käest küsinud. Kliendid ei otsustanud, ju siis tunnevad, et hetkel on nende jaoks see valik õige," sõnas Kasparov.

Alexela üritab veel kliente veenda. "Me kindlasti teavitame neid pidevalt ja üritame läbi erinevate kampaaniate tuua soodsamasse paketti. Aga seadusest tuleneval me ise ei tohi kindlasti seda otsuste nende eest teha," rääkis Nõu.