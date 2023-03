Eelmisel nädalal lahkus Eesti Energia universaalteenuselt 40 000 klienti

Eelmisel nädalal, mil Eesti Energia tegi eraklientidele pakkumise kasutada soodsamat elektripaketti, lahkus universaalteenuselt umbes 40 000 klienti. Aasta algusest on universaalteenuse asemel mõne teise elektripaketi valinud peaaegu 60 000 Eesti Energia klienti.

Alates aasta algusest on Eesti Energias universaalteenuselt lahkunud üle 60 000 Eesti Energia kliendi, möödunud nädalal oli lahkujaid ligikaudu 40 000, öeldi ERR-ile ettevõttest. Umbes veerand nendest klientidest on valinud fikseeritud hinnaga paketi ja kolmveerand klientidest börsipaketi.

Eesti Energia tegi eelmisel neljapäeval kõigile universaalteenust kasutavatele eraklientidele pakkumise vahetada elektripakett soodsama vastu. Selle saamiseks peab iga universaalteenuse klient ise uue paketi valima, Eesti Energia pakkus neile elektripaketti Kindel 6, kus hinnaks on 15,89 senti kilovatt-tunni eest.

Universaalteenuse hinnaks on Eesti Energias 19,2 senti kilovatt-tunnilt.

Kuigi lahkujaid on palju, kasutab universaalteenust endiselt umbes 200 000 Eesti Energia klienti.

Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos ütles ERR-ile, et universaalteenuse kasutajad maksavad fikseeritud või börsipaketiga võrreldes mitukümmend protsenti kallimat hinda.

"Tänaseks on energia turuhinnad niivõrd palju langenud, et universaalteenus on tarbija jaoks kõige kallim valik. Selle kasutajad maksvad juba mitmendat kuud võrreldes elektri fikseeritud või börsihinnaga paketiga mitukümmend protsenti rohkem," lausus Roos.

Eesti Energia tegi eelmisel nädalal rohkem kui 200 000 universaalteenusel olevale kliendile pakkumise valida kuuekuuline fikseeritud hinnaga elektripakett Kindel 6. Veerand 200 000 kliendist on Eesti Energia sõnul juba otsuse teinud, nendest üle poole valis fikseeritud paketi.

Pakkumine kehtib Roosi sõnul 24. märtsini ja uus hind rakendub tagasiulatuvalt 1, märtsist.

"See elektripakett on 17 protsenti odavam kui universaalteenus ning kuue kuu jooksul võidab keskmine universaalteenusel olev Eesti Energia eraklient, kes tarbib kuus 229 kilovatt-tundi elektrit, peaaegu 50 eurot," ütles Roos.

Kuivõrd huvi oli paketi vastu suur, kehtestati sama hind ka neile, kes pole universaalteenuse kliendid, kuid soovivad paketti vahetada, lisas ta.

Elektribörsil Nord Pool on on sel aastal kõigil nädalatel olnud hind odavam kui universaalteenusel. Kõige kõrgem nädala keskmine oli eelmisel nädalal, kui hind oli 11,96 senti kilovatt-tunnilt, käibemaksuga oleks hind olnud 14,35 senti.

Universaalteenuse hinda langetada pole võimalik, märkis Eesti Energia esmaspäevases energiaturu ülevaates.

Universaalteenuse hind on seotud Eesti Energia põlevkivielektri tootmishinnaga, see on omakorda tugevasti sõltuv CO2 hinnast, mis püsib tasemel 96 eurot tonni eest. Kuna ühe megavatt-tunni põlevkivielektri tootmisel eraldub ligi üks tonn CO2, siis põlevkivielektriga seotud universaalteenuse hinda oluliselt allapoole tuua ei saagi, märkis Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Olavi Miller.