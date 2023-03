Universaalpaketist on loobunud vaid üle kümne protsendi kodutarbijatest

Elektrimüüjad pakuvad praegu universaalteenusest tunduvalt odavamaid elektripakette, sest turuhind on juba kolm kuud universaalelektrist soodsam. Neljapäeval tuli oma soodsa paketiga välja suurim elektrimüüja Eesti Energia. Esialgselt soodsana mõeldud riiklikust elektripakkumisest on praeguseks loobunud 10–15 protsenti kodutarbijatest.

Elektrimüüjad kinnitavad, et kõigest kolme kuu jooksul oli riigi poolt kehtestatud universaalteenuse elekter, mida tarbijale pakuti hinnaga üle 19 sendi kilovatt tunni eest, turuhinnast soodsam.

"Elektri turuhinnad on alates detsembrist kuni 50 protsenti alla tulnud ja seega saab ka seda elektrit hulgiturult odavamalt osta ja me selle võidu anname klientidele ka edasi," lausus Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.

Universaalteenusest on loobunud Alexela klientidest 15 protsenti ja Eesti Energia omadest 10 protsenti. Sellegipoolest kasutab elektri universaalteenust jätkuvalt 300 000 kodutarbijat, suurem osa ehk üle 200 000 neist on Eesti Energia kliendid. Elektrimüüjad tegid eelmisel sügisel universaalteenusele üleminekuks automaatse pakkumise, turule jõudnud odavamad paketid peab klient ise üles leidma.

"Tagasi me automaatselt kliente viia ei saa, kuna klient peab meiega lepingusse tulema, olema lepingutingimustega nõus," ütles Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Universaalteenusel olev Eesti Energia eraklient maksab keskmine elektritarbimise juures praegu kuus 44 eurot. Eesti Energia tuli neljapäeval välja oma soodsa paketiga – 15,89 senti kilovati eest.

"See on fikseeritud kuuekuune leping, see teeb keskmisele kliendile miinimum kuue kuu jooksul 50 eurot kokkuhoidu," märkis Roos.

"Kui näiteks universaalteenuse reguleeritud hinda, 15,4 senti, võrrelda Alexela aprillis tuleva hinnaga, mis saab olema 10 senti, siis me oleme juba kolmandiku võrra soodsamad. Kui veel käibemaks ja marginaalid juurde arvestada, siis tuleb see võit veelgi suurem," lausus Nõu.

Elektri hind enam eelmise aasta tasemele ei tõuse, kinnitasid nii Roos kui ka Nõu. Kuid kodude kulutused elektrile muutuvad peatselt veelgi olulisemaks, sest kaob riiklik toetus.

"Kui täna oli niimoodi, et kui kliendi hind oli üle kaheksa sendi kilovatt-tunnist, siis riik kompenseeris sealt kuni viis senti kilovatt-tunnist. Kui märts läbi saab, siis alates aprillikuust peavad kliendid maksma täishinna oma arvel sõltumata sellest, kui suur see number seal on," ütles Nõu.